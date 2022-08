Una visione diversa di Sanremo nelle parole del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci porta alla scoperta di una Sanremo diversa da come la conosciamo.

Forse non tutti hanno visitato Sanremo, ma quasi tutti ne hanno sentito parlare e sanno cos'è Sanremo e cosa rappresenta, anche se molti non sanno dove si trovi realmente. Quasi tutti conoscono poi lo slogan ricorrente che recita che Sanremo è Sanremo e sanno pure che Sanremo è un sogno irripetibile di cui si conosce il mito fascinoso, misterioso, remoto. Sanremo è stato a lungo considerato nell'immaginario un luogo cortigiano e mondano, ma anche un'occasione per ritornare in se stessi, nell'uomo interiore con i suoi segreti, i meandri delle passioni, il fremito dell'inquietudine. Sanremo appare spesso come un esercizio che cerchiamo di non perdere, immersi come siamo nel flusso frenetico degli eventi, nel galleggiare sempre in superficie, in relazioni fatte solo di contatti epidermici e non di sentimenti e di anime. Forse tutto ciò è solo apparenza, dato il carattere naturalmente e simpaticamente festaiolo e ricco di spettacolo della Città dei Fiori: tuttavia a Sanremo molti sono riusciti e riescono ancora a scavare in se stessi per ritrovare la libertà smarrita, ma anche per vivere e non solo per sopravvivere. È l'idea della Riviera che resiste alle ondate di crisi che investono la comunità globale e che a Sanremo riecheggiano comunque pur nelle proporzioni del suo microcosmo, un microsmo che è cassa di risonanza delle vicende planetarie. Generosa di scorci incantevoli, sia storici che naturalistici, sia di memoria che di suggestione, Sanremo offre queste sensazioni come piccole gemme da apprezzare al dil à della della sua immagine tradizionale.