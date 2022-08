Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 21, agosto in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 21 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia - Passo di Collardente - Realdo – Verdeggia accompagnati dalla guida GAE Ludovico Ramella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 334 8548817 (più info)

9.00-18.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2022: gara di golf sul green da 18 buche del Campo Golf degli Ulivi



10.00-20.00. Vinokilo 2022: musica dal vivo di artisti emergenti locali + mercatino vintage pieno di gioielli vintage per rinnovare un guardaroba con oggetti e vestiti sostenibili. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (i dettagli a questo link)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio (tutte le domeniche di agosto). Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

18.00. Apertura del Festival itinerante di letteratura, musica e Arte al femminile LeMusE. Anfiteatro di San Costanzo

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Nuages Trio formato da Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra) e Alex Otta (tromba). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.45. Concerto di Vanessa Tagliabue Yorke, accompagnata dal chitarrista Enrico Terragnoli. Anfiteatro di San Costanzo

23.30. ‘That’s Amore’: lunga serata tra musica e gusto dedicata ad un pubblico selezionato e più adulto che ha inizio con un maestoso apericena a buffet. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

IMPERIA



18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto’ (4⁴ edizione), Alice Basso presenta il suo ultimo libro ‘Una stella senza luce’. Eventi a cura dell'Associazione SetteCinque di Imperia. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



21.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘Passeggiando sulle rive dello Spoon River’: rappresentazione musicale/teatrale per la regia di Diego Marangon con protagonisti la Ligustica Ensemble & Liber theatrum (a pagamento). Giardini Hanbury, La Mortola, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA

19.00. Street food sul Solettone Sud



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatino di Antiquariato. Lungomare Argentina, info +39 3282625309

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

11.00. ‘Chi Banda… non Sbanda’: conferenza su mafia e legalità a cura della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera in collaborazione con Libera Imperia. Partecipano: ol M° Maurizio Managò, docente di conservatorio, Maura Orengo, coordinatrice provinciale di Libera, Mara Ferrero, dirigente scolastica del liceo musicale Cassini di Sanremo. Museo Bicknell, partecipazione gratuita

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.00-24.00. ‘Agorà – Arte nella Città Alta’: ultimo giorno della mostra con le opere di 20 artisti che dialogano con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. Carugi e bastioni del borgo, fino al 21 agosto

19.00. Laboratorio artistico a cura di Monica di Rocco e Mamadou T. K. in piazza dei Lavatoi + dalle 19.30 in piazza P. G. Viale, incontro con gli artisti ‘Agorà – Arte nella Città Alta’ a cura di Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.00. Presentazione romanzo ‘Baby Rosa Gang’ di Paola della Mariga. Dialoga con l’autrice Corrado Ramella e letture a cura di Doriana Valesini della libreria ‘Amico Libro’. Villa Etelinda, via Romana 38

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto del gruppo Carlito e i suoi Briganti in Piazza San Giovanni

TAGGIA

8.00-21.00. ‘Arma di Taggia in Fiera: un mare d’affari’ nelle vie del centro con filodiffusione e animazione con speaker per tutta la durata dell’evento

8.00- 19.00. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo nell’ex mercato coperto di Taggia

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia - Passo di Collardente - Realdo – Verdeggia accompagnati dalla guida GAE Ludovico Ramella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 334 8548817 (più info)

15.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: torneo sportivo con varie attività, calcio, pallavolo, calcetto, tennis presso il campo sportivo in Località Borghi a Levà, fino al 22 agosto

21.15. Cinema in piazza Vittoria ad Arma

21.15. Concerto diretto dal Maestro Marco Reghezza con brani musicali dal 1700 ad oggi eseguiti dalla OpenOrchestra. Piazza Gastaldi a Taggia

RIVA LIGURE

8.00. ‘Vespaghetti’: raduno di auto e moto d'epoca a cura di Rivespa. Ritrovo in Piazza Ughetto

21.15. BimBumBam’: cinema all'aperto con proiezione film ‘Il drago Invisibile’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. ‘IX Memorial Argo’: manifestazione cinofìla in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00-20.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova

17.00. ‘Il Cammino di Santiago per tutti’. Ritrovo presso la chiesetta sconsacrata di Villa Scarsella. Alle ore 17.55 arrivo alla Chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina. A seguire S. Messa

17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, Rosella Postorino presenta ‘Io, mio padre e le formiche’, Salani. Dialoga con Cinzia Leone, scrittrice e fumettista. Villa Scarsella, ingresso gratuito, non necessita prenotazione (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



10.00. Messa Solenne in onere del Patrono nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo + Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: ultimo giorno della mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30) (più info)

21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto del Ring Around Quartet ‘Gioco di voci’ con Vera Marenco – soprano, Manuela Litro – contralto, Umberto Bartolini – tenore, Alberto Longhi – baritono. Oratorio di Santa Caterina (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

BAJARDO



9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate, la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

10.00-18.00. Mostra ‘L’erbario di Marco Damele’ presso il Castello adiacente la Piazza Vecchia + presentazione libro 'Il Mio Erbaio' (apertura tutta l’estate nelle giornate festive h 10/12.30-14.30/18), fino al 28 agosto, ingresso libero



10.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

21.00. ‘Radio 88’: Dj set by Dj Walter Sindoni. Piazza Parrocchiale

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CASTELVITTORIO

20.00. A Cena Con le Stelle ‘Da Saturno al Cielo Profondo’ (cena dalle ore 20 osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

18.00. 'Sagra della Salciccia alla Serianasca’ con musica a cura degli Ambaraban. Piazza Marconi e Piazza Santa Marta (più info)

CIVEZZA

19.00. Passeggiata tra i sentieri, in serata

COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo all’ingresso della palazzina

DIANO ARENTINO

21.30. ‘Piano Arentino 2022’: serata di musica jazz con Tommaso Perazzo. Piazza San Michele, ingresso gratuito, info 335 8742775

DOLCEACQUA

10.00-19.00. Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

21.30. Premiazione della 17sima edizione del concorso di poesia dialettali dedicato a Giannino Orengo. In questa edizione del 2022 hanno partecipato 28 poesia. Giardino della sala Polivalente, ingresso dal parcheggio San Filippo

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

MONTALTO

19.00. Sagra della Frandura e serata danzante col gruppo ‘Notalibera’

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.00. Strigora 2022, una domenica stregata a Triora’: mercatino medievale + visite guidate + spettacoli per bambini + alle 21.30, spettacolo teatrale itinerante insieme a 'Hic et Nunc' che porta in scena nel paese 'La strada dei vizi', a cura di Giorgia Brusco. Piazze e Vie del paese (per saperne di più cliccare questo link)



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



23.30. ‘Parlando di Streghe’: Tour Storico in notturna per i vicoli di Triora, per scoprire chi furono le vittime dei processi che sconvolsero la Valle Argentina tra il 1588 e il 1589. Paolo Portone storico saggista accompagna i partecipanti alla scoperta dell'universo culturale delle cosiddette Streghe. Ritrovo al Museo Civico di Triora (più info)



VALLEBONA



21.15. Spettacolo ‘Attraverso radure a brandelli’ con gli attori Tommaso Grassano, Giovanni Soave, Federico Dall'Ara, Alessia Carcaterra messo in scena dalla Compagnia ‘Ganimede’. Piazza dell'Oratorio

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







