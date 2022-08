Pallapugno, Serie C2: la sorprendente Prodeo entra agli ottavi tra le prime quattro insieme a Don Dagnino A

Prodeo e Don Dagnino A accedono agli ottavi di finali di Serie C2posizionandosi tra le prime quattro posizioni dei rispettivi gironi. Giocheranno in casa, dunque, la gara ‘secca’ degli ottavi di finale. Il regolamento infatti prevede che le prime otto dei due gironi si incontrino con una partita unica in casa della meglio classificata . Da queste partite usciranno le otto che si giocheranno i quarti di finale.

Nel girone A, la Prodeo è tra le più belle sorprese nostrane della stagione. Dopo aver riacceso i riflettori dello sferisterio di Chiusavecchia, dopo cinquant’anni, è riuscita ad ottenere il quarto posto grazie alle ottime prestazioni di capitan Ranoisio e della spalla Odetto.

Il cammino la opporrà al Peveragno, quinto nel girone B, e, tramite la propria pagina Facebook, ha comunicato che l’incontro avverrà lunedì 22 agosto (ore 20:30) a Chiusavecchia.

Nello stesso raggruppamento anche Don Dagnino B e San Leonardo, appaiati ad Augusto Manzo con 6 punti. La netta vittoria andorese, a Caraglio (per 2-9), ha consentito alla Prodeo di sorpassare i piemontesi al fotofinish ma non è bastata per scalare la classifica: Don Dagnino B (da ottava) affronterà Gottasecca, domenica sera in trasferta, capolista del girone B.

San Leonardo chiude al sesto posto. L’alternanza in battuta tra Dulbecco e Riva, a causa dell’infortunio occorso una settimana dall’inizio del campionato, ha tolto qualche certezza agli imperiesi che comunque hanno ottenuto lo scalpo delle dirette concorrenti in trasferta.

L’incontro di stasera, l’ultimo che chiuderà il girone B tra Peveragno e Don Dagnino A, definirà la posizione degli andoresi ed anche l’ottavo di finale di San Leonardo. In caso di vittoria, Dallocchio e compagni raggiungerebbero Ricca al terzo posto, scavalcandola per il migliore score nei confronti diretti. Si prospetterebbe così un derby ponentino agli ottavi di finale.

In caso di k.o. invece, Don Dagnino se la vedrebbe con Caraglio mentre agli imperiese toccherebbe l’ostica trasferta a Diano d’Alba contro Ricca.

La classifica di Serie C2 girone A: Merlese 15, Ceva 14, Subalcuneo 10, Prodeo, Caraglio 7, San Leonardo, Augusto Manzo A, Don Dagnino B 6, Neivese 1.

La classifica di Serie C2 girone B: Gottasecca 16, Bormidese 15, Ricca 12, Don Dagnino A 11*, Peveragno 9*, Pro Paschese, Augusto Manzo B 8, Speb 4, Murialdo 2.

* una partita in meno