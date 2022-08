Calcio, Sanremese inserita nel girone A di Serie D. Via il 4 settembre a Sestri Levante; prima al 'Comunale' contro Fezzanese

LND ha ufficializzato gruppi e relativi calendari per la stagione 2022-23 che comincerà il prossimo 4 settembre. Sanremese inserita nel girone A, come prevedibile, mentre sorprendentemente non compare il Città di Varese , fatale nell’ultima finale playoff, inserito nel ‘B’.

Tante nuove avversarie rispetto alla passata stagione, su tutte il ritorno del Legnano. Nel raggruppamento sono previste quattro formazioni liguri oltre ai biancoazzurri: Ligorna, Vado, Sestri Levante ed il ritorno tra i Dilettanti della Fezzanese. La regione più rappresentata sarà il Piemonte con Asti, Borgosesia, Bra, Fossano, Gozzano, la neonata Stresa Vergante, con la fusione tra i due sodalizi avvenuta a giugno, le neo-promosse Chisola (mattatrice della Taggese negli scorsi playoff di Eccellenza) e Pinerolo, oltre a Chieri (rilevato dall’ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino), Casale e Derthona che promettono battaglia in chiave promozione. Obiettivo dichiarato dal patron Masu.

Ci saranno tre lombarde e nessuna faceva parte dello scorso girone A. Tornano il prestigioso Legnano, come detto, e la Castellanzese, ormai priva del bomber tascabile Mario Chessa. Prima per la neopromossa Castanese. Pont Donnaz sarà l’unica rappresentante della Val d’Aosta.

Simultaneamente sono usciti i calendari. Antipasto della stagione sarà il turno di Coppa Italia, 28 agosto, in casa del Bra. Poi sarà derby ligure per i ragazzi di Mister Giannini che, il 4 settembre, faranno visita al Sestri Levante; il debutto al ‘Comunale’ arriverà finalmente domenica 11 settembre contro la Fezzanese, altra sfidante regionale. Ed alla terza la trasferta al ‘Mari’ di Legnano.

Finale insidioso per la ‘Sanre’ che incontrerà Vado, Casale, Ligorna e Gozzano prima della chiusura esterna (7 maggio) contro lo Stresa.

Saranno cinque i turni infrasettimanali: la quarta giornata al 21 settembre, l'ottava al 5 ottobre, la diciannovesima al 21 dicembre e poi le due di ritorno al 25 gennaio e all' 8 febbraio. Previste le pause per Natale e Pasqua (con la 15° giornata di ritorno che si giocherà giovedì 6 aprile), turno di riposo previsto per il 12 marzo.

Fischio d'inizio alle ore 15 fino alla decima giornata (compresa), poi si anticipa alle 14:30 dal 30 ottobre. Con la bella stagione (dal 26 marzo), si tornerà a giocare alle ore 15:00.

Ecco il calendario dei biancoazzurri (in grassetto le partite in casa)

ANDATA

I giornata, 4 settembre: SESTRI LEVANTE - SANREMESE

II giornata, 11 settembre: SANREMESE - FEZZANESE

III giornata, 18 settembre: LEGNANO - SANREMESE

IV giornata, 21 settembre: SANREMESE - BRA

V giornata, 25 settembre: SANREMESE - CASTANESE

VI giornata, 2 ottobre: BORGOSESIA - SANREMESE

VII giornata, 5 ottobre: SANREMESE - ASTI

VIII giornata, 9 ottobre: PINEROLO - SANREMESE

IX giornata, 16 ottobre: SANREMESE - DERTHONA

X giornata, 23 ottobre: CHISOLA - SANREMESE

XI giornata, 30 ottobre: SANREMESE - PDHAE

XII giornata, 6 novembre: CASTELLANZESE - SANREMESE

XIII giornata, 13 novembre: SANREMESE - CHIERI

XIV giornata, 20 novembre: FOSSANO - SANREMESE

XV giornata, 27 novembre: SANREMESE - VADO

XVI giornata, 4 dicembre: CASALE - SANREMESE

XVII giornata, 11 dicembre: SANREMESE - LIGORNA

XVIII giornata, 18 dicembre: GOZZANO - SANREMESE

XIX giornata, 21 dicembre: SANREMESE - STRESA VERGANTE

RITORNO

I giornata, 8 gennaio: SANREMESE - SESTRI LEVANTE

II giornata, 15 gennaio: FEZZANESE - SANREMESE

III giornata, 22 gennaio: SANREMESE - LEGNANO

IV giornata, 25 gennaio: BRA - SANREMESE

V giornata, 29 gennaio: CASTANESE - SANREMESE

VI giornata, 5 febbraio: SANREMESE - BORGOSESIA

VII giornata, 8 febbraio: ASTI - SANREMESE

VIII giornata, 12 febbraio: SANREMESE - PINEROLO

IX giornata, 19 febbraio: DERTHONA - SANREMESE

X giornata, 26 febbraio: SANREMESE - CHISOLA

XI giornata, 5 marzo: PDHAE - SANREMESE

XII giornata, 19 marzo: SANREMESE - CASTELLANZESE

XIII giornata, 26 marzo: CHIERI - SANREMESE

XIV giornata, 2 aprile: SANREMESE - FOSSANO

XV giornata, 6 aprile: VADO - SANEEMESE

XVI giornata, 16 aprile: SANREMESE - CASALE

XVII giornata, 23 aprile: LIGORNA - SANREMESE

XVIII giornata, 30 aprile: SANREMESE - GOZZANO

XIX giornata, 7 maggio: STRESA VERGANTE - SANREMESE