Sono 749 i nuovi casi di covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 999 tamponi molecolari e 9.771 tamponi antigenici rapidi.

In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 95 per un totale di 1.560 casi.

Stabili ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo: sono 30 (-1 rispetto a ieri) in media intensità e due in terapia intensiva.

In allegato il bollettino covid e i dati sulla vaccinazione