Elezioni politiche: i candidati di +Europa per la circoscrizione Liguria

Ieri sera la Direzione Nazionale +Europa ha approvato le liste proporzionali di "+Europa con Emma Bonino" per le prossime elezioni parlamentari del 25 settembre.



Nella circoscrizione Liguria, sul fronte +Europa, la lista proporzionale per la Camera è così composta:

Camera dei deputati: Mauro Gradi (avvocato - unico membro ligure della Direzione Nazionale +Europa); Cristina Bicceri (intermediario finanziario - già coordinatore ligure di Italia in Comune); Mario Iavicoli (avvocato penalista genovese); Isabella Piro (dipendente Ministero Difesa presso NATO di La Spezia)

Senato: Franco Vaira (medico - consigliere comunale La Spezia); Giovanna Basile (fisioterapista - candidata +E alle comunali di Genova); Giuseppe Mauro Ferrari (medico ospedaliero in pensione).