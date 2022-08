Partita questa mattina la 15ª edizione della Imperia-Limone, 100 chilometri a piedi alla scoperta dell'entroterra

È partita questa mattina da piazza Dante la 15ª edizione della Imperia-Limone, camminata di quattro giorni e 100 chilometri tra le bellezze dell'entroterra.

“Un’esperienza indimenticabile fatta di paesaggi spesso sconosciuti e al contempo diversi che rimarranno nel cuore - dichiarano gli organizzatori - fatica, soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per vincere la sfida ed arrivare là dove sembra impensabile. E tutto questo grazie anche al nostro instancabile staff che ci seguirà fedele ogni giorno per dissetarci, sfamarci, coccolarci e supportarci nei momenti di difficoltà. L'evento Imperia Limone a Piedi è organizzato dall' ASD MY, attiva dal 2009 e in continuo movimento fisico e di crescita associativa. Giunti alla quindicesima edizione siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta del nostro evento più suggestivo e davvero legato al nostro territorio. MY è affiliata alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) e opera nell’ambito delle attività di Lega Montagna UISP, dove ha ormai maturato una grande esperienza tecnica e organizzativa. UISP significa ogni genere di escursionismo: a piedi, in bicicletta, trekking, camminate urbane, Nordic Walking, arrampicate, canyoning, orienteering, settimane bianche sugli sci e sulle ciaspole e tanto altro sport in ambiente. Significa anche formazione degli operatori e dei soci, nell’ambito delle attività della più grande Associazione Italiana di promozione sportiva, che conta oltre 1.400.000 soci, perché lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità”.