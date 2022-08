Ethan porta lo spettacolo in piazza a Riva Ligure con il suo show ‘3x1’ tra canzone, danza e performance (Fotogallery)

Serata da tutto esaurito in piazza Ughetto a Riva Ligure per lo show ‘3x1’ di Ethan.

Sul palco il cantautore ha portato uno spettacolo intenso e completo tra musica, danza e performance. Una prima parte di omaggio ai grandi della canzone mondiale, poi uno spazio per film e cartoni animati e, infine, il tributo alla musica italiana dagli anni ’60 a oggi.

Le coreografie hanno accompagnato le canzoni tra gli applausi del pubblico che ha affollato la piazza per tutta la serata.

Le immagini della serata nella fotogallery firmata da Tonino Bonomo