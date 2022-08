Sanremo: in via Privata Fratelli Asquasciati uno schiaffo all'emergenza idrica (Video)

In via Privata Fratelli Asquasciati a Sanremo si sta consumando un vero e proprio schiaffo all'emergenza idrica che il nostro territorio sta vivendo. Da ieri sera una copiosa perdita sta riversando acqua in strada e, nonostante le richieste di intervento, Rivieracqua non è ancora intervenuta. La segnalazione è arrivata alla redazione per voce del lettore Fabrizio Lupi: “Negli ultimi giorni, anche dalle colonne di Sanremonews, si è parlato dell’emergenza idrica che stiamo vivendo, delle riunioni in Provincia per trovare una soluzione, riunioni che hanno “partorito” un prevedibile razionamento a discapito del cittadino ma, in emergenza, è giusto che ognuno faccia la propria parte, pur se con qualche disagio. Chi sembra non fare la propria parte è Rivieracqua. Ieri sera alle 22.43 ho segnalato ad una cortese centralinista una perdita in via Privata Fratelli Asquasciati ed ottenevo come risposta un “informo subito il tecnico di competenza”. Alle 00.06, visto che la perdita proseguiva copiosa, nuova telefonata al numero verde guasti, stessa segnalazione e stessa risposta. Stamane, come si può vedere dal video allegato, alle 7.15 la perdita è ancora lì, nessun tecnico è venuto a vedere il problema. A cosa serve avere un numero verde guasti se poi non si interviene prontamente Ripeto: siamo in carenza idrica e nella notte parecchi litri del prezioso liquido sono finiti persi in strada, nel disinteresse del gestore della rete ” . Ora si spera che nel minor tempo possibile l'azienda possa intervenire per riparare il guasto evitando un copioso spreco e una sonora beffa alla cittadinanza nel momento in cui la politica provinciale ha chiesto un sacrificio per risparmiare acqua.