Bordighera: 52enne porta terra e pietre nel torrente Borghetto, il Comune intima la rimozione

Il Comune di Bordighera ha emesso di recente un’ordinanza per intimare a un 52enne della zona la rimozione di terra e pietre depositate abusivamente nell’alveo del torrente Borghetto.



La vicenda ha inizio il 12 luglio quando, a seguito di un sopralluogo, i tecnici del Comune hanno trovato nel rio un deposito di materiale per circa 30 metri di lunghezza a una profondità variabile tra gli 8 e i 3 metri. Intervento che, come si legge dalle carte del Comune, si configura come “trasformazione del terreno mediante deposito di materiale con creazione di scarpate e occupazione di area comunale”. Il tutto in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione.

Data la situazione di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza, il Comune ha ordinato al responsabile (un 52enne della zona) la rimozione del materiale entro i 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. In caso di inottemperanza il Comune provvederà d’ufficio all’esecuzione coattiva con il recupero delle spese a carico del responsabile.