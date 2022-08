Per Sanremo un’estate da incorniciare anche sui social: tra Facebook e Instagram oltre 3,5 milioni di contatti e ora i canali del Comune fanno squadra con gli artisti

L’estate sanremese 2022 sarà ricordata non solo per un ‘tutto esaurito’ senza precedenti e per dati turistici come non se ne vedevano da anni. Anche sulle piattaforme social Sanremo ha giocato un ruolo da assoluta protagonista raccogliendo tutti i frutti degli investimenti portati avanti negli ultimi due anni in collaborazione tra Comune, Tavolo del Turismo e il braccio operativo dell’agenzia RebelDigital.

I dati elaborati dallo scorso 15 giugno mostrano un clamoroso incremento dell’attività web.

La pagina Facebook del Comune ‘Sanremo città della musica’ ha avuto una copertura di quasi 3 milioni di contatti, mentre su Instagram sono stati circa 700 mila. Proprio su Instagram in estate è iniziata la preziosa attività di collaborazione con i principali artisti che hanno calcato i palchi di Pian di Nave e dell’auditorium Alfano ottenendo risultati stupefacenti in termini di visibilità: negli ultimi 30 giorni gli account raggiunti sono aumentati del 6.000% rispetto al mese precedente. Le interazioni sui contenuti (commenti, mi piace, like e commenti) sono stati circa 70 mila; in un mese e mezzo sono arrivati più di mille nuovi follow su Facebook, metà dei quali sono francesi, un risultato possibile grazie al lavoro di targetizzazione sulla Costa Azzurra. A tutto questo si aggiunge il fiume di contenuti postati sui social con #sanremo e geolocalizzandosi in città.

“A Pian di Nave con Unoenergy stiamo facendo campagne promozionali che partono dalla pagina ‘Sanremo città della musica’ insieme agli artisti che abbiamo avuto in città - spiegano da RebelDigital - c’è una grande promozione sulle pagine social e questo ci ha permesso la crescita. Il tutto è frutto del lavoro della collaborazione con il Comune e con il Tavolo del Turismo, è un percorso condiviso con loro. Oggi, dopo due anni di lavoro per dare una valenza ai profili, siamo arrivati a poter collaborare con gli artisti per le condivisioni dopo due anni di lavoro”.

“Siamo arrivati all’obiettivo di dare un valore ai profili che, lo ricordiamo, sono proprietà del Comune - concludono da RebelDigital - il tutto in previsione del Festival che è l’obiettivo principale per i nostri canali web, devono essere un raccoglitore di contenuti per quella settimana”.