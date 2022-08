Le scuole di Taggia dedicheranno due biblioteche alla memoria di Matteo Bolla e Tiziano Chierotti

Le biblioteche scolastiche di due scuole di Taggia saranno intitolate alla memoria di Matteo Bolla e di Tiziano Chierotti. La giunta comunale in questi giorni ha accolto questa proposta che sta interessando le scuole dell'Istituto Comprensivo Taggia che vuole così omaggiare due ex alunni.

Matteo Bolla aveva quasi 16 anni quando nella notte tra il e l'8 luglio del 2007 morì in seguito ad un tragico incidente in corso Mazzini a Sanremo. Da allora i genitori ne portano avanti la memoria con una associazione che porta il suo nome. A questo ragazzo di Taggia verrà dedicata alla memoria la biblioteca della scuola primaria G.B. Soleri, in quanto ex alunno.