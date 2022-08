Bordighera: taglio del nastro per “Agorà”, un viaggio nella città alta all'insegna dell'arte (foto)

Fino a domenica, dalle 19 alla mezzanotte, Bordighera sarà teatro della nuova edizione di “Agorà – Arte nella Città Alta” uno degli eventi più attesi e amati dell’estate della città delle palme. Con la direzione artistica di Fabio Falone le piazzette, i carugi ed i bastioni del borgo diventeranno la quinta per le opere di 20 artisti che dialogheranno con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. La parte iniziale del percorso, in particolare, vedrà come elemento predominante la natura, mentre a seguire le tematiche si faranno volutamente più eterogenee e aperte alla lettura del pubblico. Ogni sera appuntamenti collaterali arricchiranno l’evento espositivo e canto, teatro e musica creeranno una suggestiva esperienza di interazione tra le arti. L'evento è stato inaugurato questa sera alla presenza dell'amministrazione e degli organizzatori.

Il programma

- Venerdì dalle ore 20.30 in poi lungo il percorso, spazio a "Suoni e Colori", performance reading teatrale diffuso a cura di Liber Theatrum, e al reading teatrale a cura di Valentina Gallinella

- Sabato risuoneranno le note del duo di violoncello Fend-Armony, Nadia Fascina ed Enrico Di Crosta (dalle 20.30 lungo il percorso) e della world music dei Taità (dalle 21.30 in piazza P. G. Viale)

- Domenica dalle 19 in piazza dei Lavatoi il laboratorio artistico a cura di Monica di Rocco e Mamadou T. K. e dalle 19.30 in piazza P. G. Viale l’incontro con gli artisti a cura di Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo