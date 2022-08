Sanremo: cortile del Centro Anziani in pessime condizioni, la risentita segnalazione di Auser e Anteas

“Da questo cortile (vedi foto allegata), oltre ad affacciarsi vari enti pubblici, privati e religiosi, si accede al parcheggio comunale sotto il Palafiori. Da qualche tempo si trova nelle condizioni che vedete nella foto. Chi lo rende cosi è certamente incivile. Ma una colpa maggiore ce l'ha chi dovrebbe svuotare i cassonetti e pulirlo almeno settimanalmente.



Vista la prevalenza di servizi pubblici e sociali diamo per scontato che questo compito spetti al Comune. Per questo siamo disponibili a dare la nostra collaborazione e chiediamo che collaborino anche gli enti che hanno sede nel Cortile. Oggi, venerdì 19 agosto 2022, abbiamo deciso di non attendere ulteriormente una risposta concreta e operativa ai nostri solleciti. Come volontari e soci del Melograno ci facciamo carico di ripulirlo. Vogliamo dare esempio e stimolare il Comune a dare soluzione affinché il cortile sia tenuto igienicamente pulito.



Per Auser Giovacchino Carli

Per Anteas Domenico Griva”.