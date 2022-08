Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 19 a domenica 21 agosto in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 19 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00-22.00. Vinokilo 2022: musica dal vivo di artisti emergenti locali + mercatino vintage pieno di gioielli vintage per rinnovare un guardaroba con oggetti e vestiti sostenibili. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, fino al 21 agosto (i dettagli a questo link)

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il Mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orengo (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì di agosto). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. Presentazione libro ‘Il sogno babilonese’ di Enzo Barnabà. Floriseum, Museo del Fiore in Corso Cavallotti 113

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono esibirsi. Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di agosto)

21.00. Happy Chorus, concerto ‘L’Incanto’ a cura di Studio Sanremo Musica 2000. Anfiteatro San Costanzo

21.30. ‘La Notte dei Sognatori’: spettacolo musicale con Tancredi, Pierdavide Carone, Le Deva, Matteo Faustini, Tommaso & Fellow. Pian di Nave (ingresso offerta libera con ricavato devoluto al Centro di aiuto alla vita A.P.S)



23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B (tutti i venerdì di agosto). Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Cosio d'Arroscia - Madonna dei Cancelli - Prati di Cosio -bivio MdC accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

18.30. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Per ‘Sorseggi d’Autore’, Matteo Bussola presenta ‘Il rosmarino non capisce l'inverno’, ed. Einaudi (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093 (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)



21.00. Esibizione dell’organista Andrea Verrando, organista titolare della Chiesa Cattedrale di Ventimiglia, nell’ambito del XX Festival Organistico Internazionale ‘La Route Royale des Orgues’. Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza Cattedrale

21.00. 'Da Mozart a Rossini': concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo (alle 18 visita guidata al museo e all'area archeologica) + al termine degustazione di vini del territorio a cura dell'azienda agricola Foresti di Camporosso. Teatro Romano (biglietto d'ingresso 3 euro per l'accesso al sito archeologico)

VALLECROSIA

19.00. Street food sul Solettone Sud, fino al 21 agosto

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

18.00-23.00. Spettacolo per bambini con i Barbapapà, burattini ed il teatro viaggiante. Chiosco della Musica sul lungomare Argentina

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.30-24.00. Inaugurazione ‘Agorà – Arte nella Città Alta’: esposizione delle opere di 20 artisti che dialogano con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. Carugi e bastioni del borgo, fino al 21 agosto

20.30. ‘Suoni e Colori’: performance reading teatrale diffuso a cura di Liber Theatrum, e reading teatrale a cura di Valentina Gallinella. Città alta

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.15. Visita guidata in notturna con interni illuminati da candele nella prestigiosa Villa Etelinda Bischoffsheim + conferenza storica e speciale dedicato al Principato di Seborga + video e foto della villa e degli illustri proprietari + videorama dei quadri di Monet e Nestel dipinti a Bordighera. Serata a numero chiuso. Per info o prenotazioni chiamare 388 0261925

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

20.00. ‘Le Cassarole’: torneo di bocce a coppie per dilettanti. Bocciofila ‘Lanteri’

21.30. ‘Stelle sul Mare 2022 – Occhi su Saturno’: osservazioni del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare (evento a partecipazione libera e senza necessità di prenotazione)

TAGGIA ARMA

15.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: torneo sportivo con varie attività, calcio, pallavolo, calcetto, tennis presso il campo sportivo in Località Borghi a Levà, fino al 22 agosto

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.30. Juke Boxe Night: serata musicale con oltre 2000 canzoni in scaletta per permettere al pubblico di richiedere i brani che più ama ascoltare. Piazza Farini

RIVA LIGURE

21.15. ‘Ethan Live’: Luca Diurno in concerto. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. Musica live con gli Ebb Tide in concerto. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

21.30. Concerto spettacolo della Tribute Band degli Abba nell’ambito della rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’ a cura dell'Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, direzione artistica a cura dell'Associazione Ritorno all'Opera (20 euro). Villa Scarsella, info 338 1118108 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

19.45. Ribotta Patronale; Sagra in onore del Santo Patrono. Divina Misericordia, anche domani

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), prorogata fino al 21 agosto (più info)

21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto di Sergey Tanin al pianoforte. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

18.00. Per ‘Arena Summer Festival’, Concerto ‘IF – Pink Floyd Tribute Band’ (a pagamento). Palatenda dell’Arena di Bigauda, info e prenotazioni +39 3356905248 (anche via WhatsApp)

CIPRESSA



21.00. Perla & Aldo Ascolese in concerto

DOLCEACQUA

21.30. ‘Blob’: concerto di Giuseppe Fabris voce, sax soprano, sax tenore e percussioni, Franck Taschini e Jean Marc Baccarini al sax tenore e sax soprano, Riccardo Anfosso chitarra, Lorenzo Herrnhut chitarra (12 euro). Castello dei Doria, info e prenotazioni +39 0184 206666



MONTALTO



21.00. Commedia dialettale in due atti della Compagnia ‘Riemughe Surve’ di Montalto dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a son!’' di Silvana Bianchi

PERINALDO

17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, Marco Cassini racconta ‘Antonio Rubino a Perinaldo ed entroterra’. Loretta Marchi presenta l’autore. Sala Consiliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



21.30. Triopera a Triora con Eiko Tsukui, Nao Mashio, Minami Mashio (più info)



VILLA FARALDI



21.30. ‘La povera mamma buonanima’ & ‘La purga di bebè’: commedia a cura della compagnia ‘Amici del teatro’. Piazza della Chiesa a Riva Faraldi



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, concerto dell’Orchestra Syncopatique con musiche Jazz Classique/New Orleans/Swing (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

SABATO 20 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00-18.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2022: gara di golf sul green da 18 buche del Campo Golf degli Ulivi, anche domani



10.00-22.00. Vinokilo 2022: musica dal vivo di artisti emergenti locali + mercatino vintage pieno di gioielli vintage per rinnovare un guardaroba con oggetti e vestiti sostenibili. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113, fino al 21 agosto (i dettagli a questo link)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo, anche domani

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.30. Celebrazione messa presso la chiesetta del Monte Bignone in occasione del recente recupero della campana posizionata nel campanile + dopo il tramonto, osservazioni guidate con l’utilizzo di un potente telescopio di 60 cm di apertura e lunghezza focale di 2,7 mt messo a disposizione dai volontari astrofili. Monte Bignone

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Pianeti e Stelle: cena fuori dal comune, con uno sguardo alle stelle tra una portata e l’altra. Ristorante Buca Cena, prenotazione: 0184 557442

21.00. ‘Bizzarri Equilibri’: spettacolo per bambini Lello Clown e Monella. Piazza Borea D’Olmo



21.00. Rassegna di teatro dilettale con la compagnia Pullecenella di La Spezia. Evento a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Per ‘UnoJazz&Blues’, concerto di Alex Britti. Special guest Flavio Boltro Opening act The Brilliant Tina Linetti's. Pian di Nave (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Montegrosso Pian Latte accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



18.30. Notte Bianca nel centro Storico Porto Maurizio



21.00. Giraparasio: passeggiata nei vicoli e nelle piazze del centro storico del Parasio. Ritrovo e partenza in Piazza Pagliari, prenotazione obbligatoria al 331 6992009 (Enzo)



21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, ‘Equilibrio, Fantasia, Evocazione…’: concerto del Trio Medhelan formato da Elisa Verona (violino), Mara Giribaldi (violoncello), Federico Medaglia (pianoforte). Musiche di Beethoven, Rachmaninoff. Santuario di Montegrazie, ingresso libero fino ad esaurimento posti, info 333 9076317



VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. Davide Pastorino in concerto accompagnato dal Alter Echo String Quartet. Forte dell'Annunziata



VALLECROSIA

19.00. Street food sul Solettone Sud, fino al 21 agosto

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.00-24.00. ‘Agorà – Arte nella Città Alta’: esposizione delle opere di 20 artisti che dialogano con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. Carugi e bastioni del borgo, fino al 21 agosto

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

20.30. Concerto del duo di violoncello Fend-Armony, Nadia Fascina ed Enrico Di Crosta lungo i carigi della città alta + world music dei Taità (dalle 21.30 in piazza P. G. Viale)

21.30. ‘Note d’aMare’: concerto dedicato ai giovani musicisti, realizzato alla fine di un percorso di 4 giorni di musica e divertimento della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera. Direttore ospite Maurizio Managò. Giardini Lowe, info +39 3396297675

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

8.00–19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Modernariato in Corso Regina Margherita

21.30. ‘Musica in Piazza’: tributo a Lucio Battisti con I Nuovi Solidi. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

15.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: torneo sportivo con varie attività, calcio, pallavolo, calcetto, tennis presso il campo sportivo in Località Borghi a Levà, fino al 22 agosto

21.00. ‘Balliamoci e Cantiamoci l’Estate’: spettacolo dello showman Gianni Rossi con le hit anni ’70,’80 e del momento. Piazza Cavour

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

21.30. ‘Villaregia 1562 - La Storia continua’: Corteo Storico. Vie e Piazze Cittadine

SANTO STEFANO AL MARE



19.30. Viaggio multimediale in 3D dei tesori sommersi del nostro mare dedicata ai 50 anni della scoperta dei Bronzi di Riace. Museo del Relitto Romano (martedì, giovedì e sabato di agosto). Su prenotazione al indirizzo murr.santostefano@gmail.com

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.30. Per ‘Diano Comic Show’, spettacolo di cabaret di Max Angioni (a pagamento). Villa Scarsella, info 346 2891198 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

21.00. Processione per le vie del paese in onore del Patrono. Partenza dalla Divina Misericordia e arrivo in piazza Verdi



CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), prorogata fino al 21 agosto (più info)

21.30. ‘Solitudine alternativa’: spettacolo di parole con testi liberamente tratti da ‘Sola in casa’ di Dino Buzzati e ‘Casa di giorno, casa di notte’ di Olga Tokarczuk. Regia e interpretazione di Irene Ivaldi, in collaborazione con il ‘Teatro di Dioniso’. Palazzo Viale (ingresso 10 euro, posto unico non numerato), info e prenotazioni: 328 7122351 (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.30. Visite guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da piazza Duomo

BAJARDO

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, Gianmarco Parodi presenta ‘George MacDonald e le fiabe’. Letture affidate al giovane ‘Alfiere di Castel Bajardo’ Camillo Allavena. Evento a cura dell’Accademia Pigna di Sanremo. Chiesa Vecchia

21.00. Concerto di musica classica di beneficenza al Santuario dell'Assunta di Berzi

BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2022 (ultmo appuntamento della 4ª edizione), ‘Da Nord a Sud andata e ritorno’: concerto–spettacolo volto a coinvolgere emotivamente il pubblico in un viaggio musicale lungo la penisola italiana con Alessandra Catalano – voce, Gianni Martini – fisarmonica, Mauro Vero – chitarra, Mauro Germinario – contrabbasso, Matteo Ferrando – percussioni. Piazzetta Scuole Comunali della Frazione di Poggialto

CERIANA

18.00. 'Sagra della Salciccia alla Serianasca’ con Discomania e Barben Ben. Piazza Marconi e Piazza Santa Marta, anche domani



CIPRESSA

21.30. ‘John & Joe’ di Agota Kristof: spettacolo teatrale con gli attori Sergio Castellino, Roberto Mazzola, Fabio Megiovanni messo in scena dalla compagnia ‘Teatro d'Asporto’. Chiesa Fortezza di San Pietro della frazione di Lingueglietta, entrata ad offerta libera sino ad esaurimento posti, prenotazione SMS o WhattsApp al 347 2962412

COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina, anche domani



20.40. ‘L’Italia s’è desta’ di Stefano Massini: spettacolo itinerante messo in scena dalla Compagnia Teatro del Mutuo Soccorso. Strade e piazze del paese (partenza del primo gruppo alle 20.40 cui seguiranno ogni 20 minuti gli altri gruppi fino all'esaurimento)



DOLCEACQUA



18.30. Inaugurazione mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

20.00. Serata Gastronomica e Danzante con i Dusàigòti in Piazza Garibaldi alle 22.00, Spettacolo Pirotecnico Musicale tra storia, luci, colori e musica



DOLCEDO



21.00. ‘Per le vie del Borgo’: spettacolo teatrale a cura della Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse di Genova dal titolo ‘Astolfo sulla Luna’ con Graziano Sirresi su testo, regia e scene di Emanuele Conte, costumi di Daniela De Blasio e attrezzeria di Renza Tarantino. Piazzetta San Tommaso, ingresso ad offerta libera



ISOLABONA

17.30. Enzo Barnaba presenta ‘Il Sogno Babilonese - Lo Chateau Grimaldi, la Riviera, la Belle Epoque’. Cantina di Caslglian, Via Cairoti



LUCINASCO



18.00. Per la rassegna ‘RespiriAMO TEatro’, ‘La Primavera nel Corpo’: rappresentazione teatrale di e con Martina Ghiazza e Grazia Sereno (10 euro ridotto). La Paloma casa vacanze, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

MOLINI DI TRIORA

9.00. ‘Festa degli Orti e delle Trombette ad Andagna’: visita all’orto e racconti con Renato Tirso (storico del luogo e curatore del museo) e Antonella Piccone (guida ambientale professionale ed agrotecnico) + visita alla chiesetta campestre di San Bernardo + visita all’area panoramica + tavolata conviviale è Visita al museo antropologico. Ritrovo a Molini di Triora alla fontana al bivio del paese (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

SEBORGA



10.00. Festa di San Bernardo 2022: esposizioni di opere di vari artisti + Santa Messa e processione + cambio della guardia presso il Belvedere di Piazza Martiri Patrioti e esecuzione dell’inno nazionale del Principato + presentazione nuovi francobolli del Principato + spettacolo di Danza + cena di gala in Piazza Martiri Patrioti con la band ‘Rita e Gli Evergreen’ (il dettaglio del programma a questo link)

TRIORA



16.00. Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina (più info)



18.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)



21.30. Cà di Spiriti: tour teatrale per le vie del borgo, in notturna (più info)

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 21 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia - Passo di Collardente - Realdo – Verdeggia accompagnati dalla guida GAE Ludovico Ramella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 334 8548817 (più info)

9.00-18.00. The Mall Sanremo Golf Cup 2022: gara di golf sul green da 18 buche del Campo Golf degli Ulivi



10.00-20.00. Vinokilo 2022: musica dal vivo di artisti emergenti locali + mercatino vintage pieno di gioielli vintage per rinnovare un guardaroba con oggetti e vestiti sostenibili. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (i dettagli a questo link)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio (tutte le domeniche di agosto). Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Nuages Trio formato da Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra) e Alex Otta (tromba). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

23.30. ‘That’s Amore’: lunga serata tra musica e gusto dedicata ad un pubblico selezionato e più adulto che ha inizio con un maestoso apericena a buffet. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

IMPERIA



18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto’ (4⁴ edizione), Alice Basso presenta il suo ultimo libro ‘Una stella senza luce’. Eventi a cura dell'Associazione SetteCinque di Imperia. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



21.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘Passeggiando sulle rive dello Spoon River’: rappresentazione musicale/teatrale per la regia di Diego Marangon con protagonisti la Ligustica Ensemble & Liber theatrum (a pagamento). Gioardini Hanbury, La Mortola, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA

19.00. Street food sul Solettone Sud



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatino di Antiquariato. Lungomare Argentina, info +39 3282625309

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00. ‘Chi Banda… non Sbanda’: conferenza su mafia e legalità a cura della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera in collaborazione con Libera Imperia. Partecipano: ol M° Maurizio Managò, docente di conservatorio, Maura Orengo, coordinatrice provinciale di Libera, Mara Ferrero, dirigente scolastica del liceo musicale Cassini di Sanremo. Museo Bicknell, partecipazione gratuita

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

19.00-24.00. ‘Agorà – Arte nella Città Alta’: ultimo giorno della mostra con le opere di 20 artisti che dialogano con il tempo e la storia attraverso pittura, scultura e fotografia. Carugi e bastioni del borgo, fino al 21 agosto

19.00. Laboratorio artistico a cura di Monica di Rocco e Mamadou T. K. in piazza dei Lavatoi + dalle 19.30 in piazza P. G. Viale, incontro con gli artisti ‘Agorà – Arte nella Città Alta’ a cura di Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.00. Presentazione romanzo ‘Baby Rosa Gang’ di Paola della Mariga. Dialoga con l’autrice Corrado Ramella e letture a cura di Doriana Valesini della libreria ‘Amico Libro’. Villa Etelinda, via Romana 38

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto del gruppo Carlito e i suoi Briganti in Piazza San Giovanni

TAGGIA

8.00-21.00. ‘Arma di Taggia in Fiera: un mare d’affari’ nelle vie del centro

8.00- 19.00. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo nell’ex mercato coperto di Taggia

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia - Passo di Collardente - Realdo – Verdeggia accompagnati dalla guida GAE Ludovico Ramella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 334 8548817 (più info)

15.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: torneo sportivo con varie attività, calcio, pallavolo, calcetto, tennis presso il campo sportivo in Località Borghi a Levà, fino al 22 agosto

21.15. Cinema in piazza Vittoria ad Arma

21.15. Concerto diretto dal Maestro Marco Reghezza con brani musicali dal 1700 ad oggi eseguiti dalla Openorchestra. Piazza Gastaldi a Taggia

RIVA LIGURE

8.00. ‘Vespaghetti’: raduno di auto e moto d'epoca a cura di Rivespa. Ritrovo in Piazza Ughetto

21.15. BimBumBam’: cinema all'aperto con proiezione film ‘Il drago Invisibile’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. ‘IX Memorial Argo’: manifestazione cinofìla in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00-20.00. Mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di opere manufatte ed originali. Via Nizza, Via Genova

17.00. ‘Il Cammino di Santiago per tutti’. Ritrovo presso la chiesetta sconsacrata di Villa Scarsella. Alle ore 17.55 arrivo alla Chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina. A seguire S. Messa

17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, Rosella Postorino presenta ‘Io, mio padre e le formiche’, Salani. Dialoga con Cinzia Leone, scrittrice e fumettista. Villa Scarsella, ingresso gratuito, non necessita prenotazione (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



10.00. Messa Solenne in onere del Patrono nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo + Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: ultimo giorno della mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30) (più info)

21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto del Ring Around Quartet ‘Gioco di voci’ con Vera Marenco – soprano, Manuela Litro – contralto, Umberto Bartolini – tenore, Alberto Longhi – baritono. Oratorio di Santa Caterina (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

BAJARDO



9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate, la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

10.00-18.00. Mostra ‘L’erbario di Marco Damele’ presso il Castello adiacente la Piazza Vecchia + presentazione libro 'Il Mio Erbaio' (apertura tutta l’estate nelle giornate festive h 10/12.30-14.30/18), fino al 28 agosto, ingresso libero



10.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

21.00. ‘Radio 88’: Dj set by Dj Walter Sindoni. Piazza Parrocchiale

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CASTELVITTORIO

20.00. A Cena Con le Stelle ‘Da Saturno al Cielo Profondo’ (cena dalle ore 20 osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

18.00. 'Sagra della Salciccia alla Serianasca’ con musica a cura degli Ambaraban. Piazza Marconi e Piazza Santa Marta

CIVEZZA

19.00. Passeggiata tra i sentieri, in serata

COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo all’ingresso della palazzina

DIANO ARENTINO

21.30. ‘Piano Arentino 2022’: serata di musica jazz con Tommaso Perazzo. Piazza San Michele, ingresso gratuito, info 335 8742775

DOLCEACQUA

10.00-19.00. Mostra di pittura ‘Volti & Motori’ di Antonio Celia e Fiorenza Biancheri. Pinacoteca Morscio, entrata libera, fino al 31 agosto (tutti i giorni h 10/12-16/19)

21.30. Premiazione della 17sima edizione del concorso di poesia dialettali dedicato a Giannino Orengo. In questa edizione del 2022 hanno partecipato 28 poesia. Giardino della sala Polivalente, ingresso dal parcheggio San Filippo

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

MONTALTO

19.00. Sagra della Frandura e serata danzante col gruppo ‘Notalibera’

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



23.30. ‘Parlando di Streghe’: Tour Storico in notturna per i vicoli di Triora, per scoprire chi furono le vittime dei processi che sconvolsero la Valle Argentina tra il 1588 e il 1589. Paolo Portone storico saggista accompagna i partecipanti alla scoperta dell'universo culturale delle cosiddette Streghe. Ritrovo al Museo Civico di Triora (più info)

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







