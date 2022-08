Show di Maurizio Lastrico ad Arma di Taggia: minoranza all'attacco sull'organizzazione "Per quella cifra si doveva fare meglio"

"Non basta dire che si poteva fare meglio, si doveva assolutamente fare meglio, soprattutto a fronte di una spesa così elevata".

Il consigliere comunale Giuseppe Federico si riferisce ai 27.500 euro spesi dal Comune di Taggia per la serata di Maurizio Lastrico. Show quello del comico ligure che, secondo gli organizzatori, ha portato in piazza Tiziano Chierotti, circa 2mila persone. All'indomani, non sono mancate alcune critiche sull'organizzazione della serata in capo al Comune che hanno trovato la risposta dell'assessore al turismo Barbara Dumarte (LEGGI LA NOTIZIA).

Per l'esponente del gruppo di minoranza, "Progettiamo il Futuro", la manifestazione organizzata a Ferragosto su Arma di Taggia, merita un ulteriore approfondimento. "Non entro nel merito delle capacità artistiche di Maurizio Lastrico, che sono indiscutibili. Partiamo da un dato, la manifestazione è costata al Comune e quindi ai cittadini, 27.500 euro. Non ci fermiamo solo alla valutazione economica, andiamo oltre, perchè come gruppo riteniamo che siano state errate sia la scelta della data che quella della location" - afferma Federico.

Perché? "Se si ritiene di utilizzare un evento per un ritorno economico per le strutture ricettive del proprio Comune, vanno valutate altre date e non soltanto il giorno di Ferragosto. E' l'unico giorno che per sua intrinseca natura, consente comunque il tutto esaurito, ovunque tu sia. Si sarebbe potuta studiare una diversa disposizione per l'evento: collocare una così forte attrattiva in una piazza che non ha le dimensioni adatte solo per pensare di aiutare i locali commerciali limitrofi crea problemi a tutti, anche ai commercianti stessi" - replica il consigliere comunale.

In questo caso le critiche sono arrivate a mezzo social. All'indomani dello spettacolo sono comparsi alcuni post che hanno innescato una discussione su Facebook, evidenziando i principali problemi della serata così riassumibili: del pubblico presente, solo poche centinaia di persone si sono potute sedere mentre tutte le altre, la maggioranza, si sono assembrate, in alcuni casi arrivando ad invadere anche lo spazio dei clienti dei locali, seduti nei dehor; per molti è stato difficile riuscire a sentire le parole di Lastrico in tutta la piazza, a causa della distanza dal palcoscenico. Questioni minimizzate dalla rappresentante della amministrazione, spiegando che pochi commenti negativi si scontrano con una realtà ben diversa, fatta di molte più attestazioni di stima che comprovano la buona riuscita dell'evento a dispetto del mugugno.

"Se l’intento, come ha detto l’Assessore Dumarte, è quello di un ritorno d’immagine e di promozione del nostro territorio, allora riteniamo che debbano essere valutati attentamente anche altri aspetti. - aggiunge Giuseppe Federico - L’effetto sull’aumento degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive durante l’iniziativa stessa è strettamente legato alla capacità dell’evento di attrarre visitatori non solo locali ma anche e soprattutto da fuori regione/provincia che magari soggiornano in loco e approfittano della manifestazione per scoprire tutto il territorio comunale, i luoghi d’arte, il Centro storico, le spiagge".