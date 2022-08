Piccanti e divertenti: Scopriamo il mondo dei sex toys

I Sex Toys: piccola introduzione al loro mondo.

Non facciamo finta di nulla. Quanti di noi almeno una volta si sono fermati ad osservare le vetrine di un sexy shop? Tanti, se non tutti. Inutile negarlo, i sex toys affascinano e destano curiosità in tutti noi. Ma quanti poi decidono di acquistarlo in negozio oppure più privatamente online? Pochi. Questo perché, nonostante tutto, c'è ancora una sorta di taboo nel parlare apertamente della propria sessualità e di ciò che il nostro corpo apprezza e richiede, non solo, a volte ammettere di usare questi piccoli oggetti del desiderio equivale ammettere, non si sa per quale motivo, che la relazione sessuale con il nostro partner non sia poi così viva e che abbiamo bisogno di un "aiutino" per ravvivarla. Cosa assolutamente sbagliata. Anzi, utilizzare sex toys è un ottimo modo per confrontarsi con il proprio partner e creare ancora più intimità , scoprendo insieme pratiche e sensazioni mai vissute prima. Negli ultimi anni però si è registrato un aumento della clientela dei sexy shop, https://www.sexyshopqeros.it/ ad esempio, dove viene proposta un ampia gamma di prodotti in modo tale da soddisfare qualsiasi richiesta.

Come migliorano la nostra vita sessuale.

Scopriamo nel dettaglio come migliorano la nostra vita sessuale. Come anticipato prima, sicuramente ci portano a scoprire sensazioni mai provate prima. Questo perché sono studiati e progettati per conferire un tale piacere che da soli, o con il partner, sarebbe difficile raggiungere. In secondo luogo stimolano la nostra fantasia. In commercio esistono tantissimi tipi diversi progettati per stimolare punti precisi del nostro corpo, inoltre esistono anche sex toys di "coppia" pertanto questi ultimi permettono di cimentarsi con il proprio partner in nuove pratiche e scoprire insieme sensazioni ed emozioni mai provate prima. Scoprire la propria sessualità insieme e sperimentare nuove pratiche non è sinonimo di crisi o di noia sotto le lenzuola... al contrario! Unisce sempre di più la coppia che diventerà dipendente da questo piacere estremo! Non dovete far altro che provare ed aprire le porte ad un nuovo modo di vivere la propria sessualità senza problemi.

Qualche consiglio in più.

Il nostro consiglio è quello di abbandonare qualsiasi taboo, qualsiasi remora e tutti quei pensieri che associano ai sexy shop o ai sex toys qualcosa di perverso e di strano. Scoprire la nostra sessualità è qualcosa di assolutamente naturale e bello, non c'è nulla per cui doversi vergognare. Se siete interessati, dovete assolutamente provarli. Per prima cosa, bisognerà decidere se optare per un toy da utilizzare in solitudine o in coppia. Dopodiché sarà necessario capire quale parte andare a sollecitare. In commercio esistono tanti modelli con forme e "intensità " diverse in modo tale da poter soddisfare tutte le vostre esigenze più segrete ed intime. Colori, forme e funzioni differenti, dovete assolutamente provarli tutti per scoprire cosa apprezzate realmente e cosa vi da quel piacere che, da soli o in compagnia, andate cercando. Alcuni sono addirittura portatili! In grado di offrirvi quei cinque minuti di relax in qualsiasi momento della giornata. Non dovete fare altro che approfondire il tema e scegliere quello più adatto a voi ed alle vostre esigenze.