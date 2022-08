Auto ribaltata sull'A10, Lorenzo (Sappe): "Solo grazie all’intervento della Penitenziaria si è riusciti a salvare la donna"

Tragedia sfiorata, oggi, pomeriggio, sull'autostrada A10.“Un’auto si è ribaltata per cause in via di accertamento nel pomeriggio di oggi all’interno di una galleria sull’A10 nel tratto tra le uscite di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est direzione Ventimiglia”, spiega Michele Lorenzo, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“Un mezzo della Polizia Penitenziaria, che stava transitando, si è immediatamente attivato, con il personale che era a bordo, per segnalare che il mezzo era in panne e per prestare i primi soccorsi”.

“Solo grazie al pronto intervento dei nostri colleghi, dunque, si è potuto salvare una giovane vita. Da evidenziare che i poliziotti penitenziari hanno rischiato grosso considerato che il punto interessato è un'arteria con un folto flusso di autoveicoli e autotreni, per cui hanno messo in serio pericolo la propria vita per salvare la donna”, aggiunge Donato Capece.

Il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, evidenzia che “solo grazie all’intervento della Polizia penitenziaria si è riusciti a salvare la donna. Mi auguro che l’Amministrazione penitenziaria proponga i poliziotti penitenziari che ha sventato il suicidio della donna per un’adeguata ricompensa a livello ministeriale. Il Sappe dice mille volte grazie ai poliziotti penitenziari in servizio, ai nostri poco conosciuti eroi del quotidiano, per quello che fanno ogni giorno nelle carceri italiane a rappresentare lo Stato con professionalità, abnegazione, umanità per garantire ordine e sicurezza ed anche per gli interventi quotidiani sulle strade del Paese in servizio di Polizia stradale mentre assolvono ai compiti istituzionali del Corpo”.