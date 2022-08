Rebus liste del Centrosinistra, spunta l'ipotesi Natta. L’esponente socialista ringrazia ma declina: "Prioritario l'impegno per la comunità socialista ligure"

Nel rebus delle liste del Centrosinistra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre spunta l'ipotesi Fabio Natta. L’esponente socialista ringrazia ma declina l'invito: "In questo momento ritengo politicamente prioritario il mio impegno per la comunità socialista ligure".

È noto che tra i nomi della lista Pd/democratici e progressisti siano per il momento di fatto assenti esponenti del Ponente ligure. Dopo il rifiuto di Franco Vazio nel difficile collegio senatoriale Liguria 1, per il Ponente resta solamente un posto di ‘retrovia’ alla Camera, con poche possibilità di elezione per la savonese Aurora Lessi.

Per la provincia di Imperia, addirittura, nessuna candidatura. Il nome di Anna Russo, proposto dal PD provinciale, infatti non figura per il momento tra quelli indicati sul tavolo della segreteria nazionale Dem. Però, su proposta del Psi ligure e non sgradito ai democratici, è spuntato nei giorni scorsi il nome del socialista Fabio Natta, sindaco di Cesio, già presidente della Provincia di Imperia.