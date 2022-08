Politiche 2022: ecco le liste PD in Liguria, provincia di Imperia tagliata fuori. Quesada "Sistema elettorale indegno che non rappresenta i territori"

"Difficile che i territori siano rappresentati" C'è rammarico nelle parole di Cristian Quesada, segretario del Partito Democratico in provincia di Imperia che abbiamo raggiunto al telefono per capire quale sia lo scenario delle candidature liguri in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Dalla direzione nazionale dei DEM emerge la conferma su: Andrea Orlando, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Aurora Lessi (di Savona) per il plurinominale alla Camera; Lorenzo Basso, Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro invece per il plurinominale al Senato.

Rimane da definire la questione dei seggi uninominali che allo stato attuale dovrebbero essere lasciati al 50% agli altri partiti della coalizione. Mentre sugli altri due posti disponibili, si fanno due nomi tra i democratici: Franco Vazio (che in queste ore si è già smarcato LINK) e Alessandro Terrile, su cui però manca ancora l'ufficialità. Allo stato attuale sembra sempre più in forse l'unica candidatura PD della provincia di Imperia, quella di Anna Russo, presentata a inizio mese. Così come era già noto che ci sarebbe stata nessuna chance anche per Enrico Ioculano di Ventimiglia. Infatti, un regolamento interno al PD aveva escluso che i consiglieri regionali potessero candidarsi in questa tornata elettorale.