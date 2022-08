Ferragosto, primo torneo di bocce quadrate a Tavole: vince la coppia formata da Enrico Revello e Lillian, giovane turista francese

Sono partiti da borgata Revelli per arrivare a borgata Novelli e incoronare Enrico Revello e Lillian un giovane turista francese in vacanza a Tavole campioni del primo trofeo di bocce quadrate che si è svolto nel piccolo. ma vivace centro dell'alta val Prino.

“Un successo di partecipazione inaspettato -spiegano gli organizzatori - 40 iscritti, quindi 20 coppie e partite veramente divertenti e alcune molto tirate”. La finalissima si è svolta al calar della sera intorno alle 19.30, nel caruggio che porta alla chiesetta di San Rocco che si festeggia proprio oggi con la benedizione dei cani.

Il primo posto sul podio se lo sono contesi da un parte Jacopo e Alessandro e dall'altra appunto Enrico Revello e Lillian. Risultato 11 - 6 per Enrico Revello e Lillian. La specialità delle bocce quadrate è molto in voga in Francia e da qualche tempo anche nel basso Piemonte.

A Realdo, da anni, esiste questa simpatica e divertente tradizione. E ieri è stata la prima volta a Tavole.