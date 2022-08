Cadeau originali e personalizzati con spedizione gratuita? Su Fotoregali.com

Fotoregali.com è uno degli e-commerce di riferimento nell’ambito della stampa su materiali speciali. Attivo nel settore dal 2006, offre ai propri clienti la possibilità di creare un dono unico, utilizzando le fotografie che scattano. Del resto, le immagini hanno la capacità di suscitare emozioni profonde ed indelebili. Pagamenti online privi di ogni pericolo, riduzioni vantaggiose e spedizioni celeri vanno a completare la proposta.

Nello spazio di qualche istante sul portale anche chi ha poca dimestichezza con la tecnologia sarà in grado di personalizzare il gadget desiderato in completa autonomia. All’utente, infatti, vengono fornite tutte le indicazioni e in caso di domande è disponibile un puntuale servizio di customer care, fruibile via WhatsApp o tramite i numeri di telefono.

Una volta selezionato l’articolo, è possibile aggiungere frasi, scritte, loghi o clip-art, per renderlo ancora più personale. In seguito, i grafici del team analizzano ogni immagine, regolando la luminosità e correggendo, se necessario, le piccole imperfezioni.

Per quanto riguarda i prodotti, quelli che figurano in catalogo sono più di 500. Qualche esempio? Magliette personalizzate, cuscini, stampe su tela, parei, teli mare, biglietti d’auguri, puzzle, zerbini, calamite, borracce, cover per tablet o smartphone, fotoquadri, cappellini e molto altro ancora.

Si tratta di gadget speciali, che si prestano ad essere donati in occasione di qualunque ricorrenza: anniversari, lauree, compleanni, San Valentino o Natale. Inoltre, si adattano anche ai budget più contenuti, poiché su un’ampia fetta dell’offerta sono attive riduzioni che arrivano fino al 30%.

Ma questi non sono gli unici vantaggi della shopping experience su Fotoregali.com. Il cliente, infatti, può comprare un buono regalo dell’importo a scelta. Mentre con la promo “Porta un amico”, sia chi è già iscritto che il nuovo acquirente riceve un bonus di credito.

Quanto alle transazioni, le modalità selezionate pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario. Le spedizioni, infine, sono a costo zero per importi di oltre 39 euro. Avvengono rapidamente, anche in 24/48 ore, e gli oggetti sono imballati con materiali ultraresistenti, così da scongiurare spiacevoli incidenti.

