Tennistavolo: Filippo Lucchese di Taggia vince il Torneo Estivo per beneficenza della Regina Academy

In occasione della premiazione finale del torneo è intervenuto Gianni Berrino (assessore regionale al turismo) mentre durante i giorni della kermesse ha fatto visita Giancarlo Ceresola, (consigliere comunale di Taggia con delega allo sport). "Ci teniamo a ringraziare il proprietario dello stabilimento balneare, Raffaello Bastiani per la perfetta accoglienza dimostrata verso questa iniziativa a favore dell'Unicef della provincia di Imperia. La manifestazione ha avuto un notevole successo anche per quel che riguarda il profilo turistico" - concludono dalla Regina Academy di Taggia.