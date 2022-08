Sanremo: rifiuti abbandonati da 3 giorni davanti alla chiesa di San Rocco, la viva protesta di un turista

"Buongiorno Direttore,

Le scrivo in quanto ritengo indecente il metodo della raccolta rifiuti così come è gestito dal comune di Sanremo: non è possibile che in una città turisticamente importante come la vostra che si trovino sempre ed ovunque rifiuti sparpagliati a terra e solo perché il comune non riesce a comprendere che la raccolta porta a porta così concepita non funziona e che ci vorrebbero più isole ecologiche anche con tessera oppure un maggior passaggio degli addetti alla raccolta oppure più semplicemente il ritorno ai cassonetti per la raccolta differenziata che darebbero un po’ di ordine e maggiore pulizia. Così com’è concepita oggi è un indecenza. La ringrazio e speriamo che il comune comprenda le problematiche dei cittadini.

Allego foto dei rifiuti abbandonati da oltre 3 giorni davanti alla chiesa di San Rocco in corso Matuzia.

MR".