Quanti contratti di affitto esistono e quali sono i vantaggi di ognuno?

Quando si parla di affitti abitativi e di contratti di locazione bisogna innanzitutto tenere presente che ne esistono diverse tipologie. La scorsa settimana abbiamo parlato del contratto di affitto 4+4 e 3+2 a canone concordato.

Questa settimana parleremo del contratto di affitto transitorio e quello per studenti.

Contratto di affitto transitorio: in cosa consiste, a chi è indicato e quali sono i vantaggi

“Il contratto transitorio ha come caratteristica principale il fatto che la durata massima è di 18 mesi ed è comunque strettamente legata alla motivazione di transitorietà che può essere dell’una o dell’altra parte. Quindi è tradizionalmente il contratto richiesto dal lavoratore che ha un contratto a tempo determinato di un anno, ma potrebbe anche essere il contratto giusto per il proprietario che fa un anno di esperienza all’estero e poi pensa di tornare in Italia nella sua casa.

La caratteristica principale di questo contratto è che non è rinnovabile e quindi le motivazioni per una durata ridotta rispetto ai classici contratti devono essere giustificate; inoltre, rispetto al canone potrebbe essere libero se parliamo di contratto stipulato in un comune non ad alta tensione abitativa; a canone concordato, invece, nei capoluoghi e nei comuni ad alta densità abitativa.

Il vantaggio consiste sicuramente in una durata breve e nella possibilità, per entrambe le parti, di sentirsi meno vincolati a durate troppo lunghe, sebbene a favore dell’inquilino sia sempre possibile chiedere una risoluzione anticipata del contratto”.

Contratto di affitto per studenti: in cosa consiste, a chi è indicato e quali sono i vantaggi

“Questo è il contratto, tra quelli alternativi al 4+4, dedicato agli studenti universitari fuori sede, che quindi hanno come motivazione per questa tipologia quella di essere iscritti ad un corso di laurea nel comune dove si trova l’immobile oggetto del contratto.

La durata qui va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi con uguale periodo di rinnovo automatico.

Il vantaggio per i proprietari è di poter affittare un immobile a più studenti e quindi riuscire a percepire un canone complessivo (che in caso di canone concordato deve rispettare sempre i parametri degli accordi territoriali vigenti) più alto che affittando l’immobile ad una sola persona; oltre a poter contare su durate più brevi.

Per gli inquilini è una tipologia che permette di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le famiglie che sostengono le spese”.

Contratti di affitto con cedolare secca

“In realtà, la cedolare secca non determina il tipo di contratto, ma è semplicemente un regime fiscale, alternativo alla classica Irpef, con cui il proprietario può scegliere di tassare il reddito da locazione derivante da un immobile abitativo, posseduto come privato e affittato per uso abitativo a persone che lo usano per scopi abitativi. Non valgono immobili usati prevalentemente o per uso promiscuo come sede dell'attività dell'inquilino.

Si tratta di una scelta che potrebbe anche essere revocata e reintegrata di anno in anno in corrispondenza della prima scadenza contrattuale utile”.

Qual è il contratto di locazione più conveniente

“Al momento, se prendiamo in considerazione le varie agevolazioni e la riduzione dei canoni a libero mercato che hanno riavvicinato i valori a quelli dei contratti concordati, il contratto fiscalmente più conveniente dovrebbe essere quello di tre anni + 2, con cedolare secca al 10% e Imu agevolata prevista dalla maggior parte dei comuni.

