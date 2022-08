Sanremo: buona la prima sulla terrazza di Santa Tecla per una serata musicale dedicata ai più giovani (Foto)

Una bella serata in un luogo storico di Sanremo ma per i più giovani, con musica e la possibilità di ballare dopo i fuochi d’artificio. Per la prima volta il Forte di Santa Tecla, infatti, è stato utilizzato per una manifestazione all'aperto dedicata ai più giovani.

Se ne era parlato moltissimo, in fase di progettazione del forte, di possibili appuntamenti estivi per i giovani ma, sicuramente, quello di ieri è stato il sulla terrazza del forte da poco ristrutturata, con musica e la possibilità di ballare. Santa Tecla, infatti, era stata utilizzata fino ad ora soprattutto al piano terra per mostre e appuntamenti culturali e, solo quest’estate anche sulla terrazza sempre per momenti più ‘seriosi’ tra cui premi di poesia e concerti della Sinfonica.

Ieri sera in molti giovani hanno vissuto in quello che per molti anni è stato il carcere della città dei fiori, una serata sotto le stelle, potendo anche vedere i fuochi da una location esclusiva. Un modo sicuramente innovativo per utilizzare il forte, nel corso di una serata organizzata dai giovani del gruppo 'Adventures', guidati Francesco Scalarandis.

Jacopo Valentini e Alberonero hanno proposto una loro opera dal titolo 'Doccia', che rimarrà esposta per un mese, quando terminerà la rassegna con un altro evento. Si sono esibiti i Dj’s James Falco, Heels & Souls (Uk) Trujillo (Venezuela).