Ospedaletti: oggi al Circolo Tennis un torneo speciale, una 'Notte bianca' con racchette e palline

Oggi, Ferragosto 2022, a partire dalle 19 sui campi da tennis del circolo di Ospedaletti si terrà un torneo sociale, una competizione amichevole a squadre aperta a tutti i giocatori: classificati, non classificati, principianti assoluti.

Sarà una ‘Notte Bianca’ nel segno del divertimento e dello sport allietata da un rinfresco con prodotti locali. Racchette e palline saranno messe a disposizione per tutti dall’organizzazione. Per l’iscrizione, sia come giocatori che semplici spettatori, telefonare ai numeri: 391.48.06.464 o 339.74.89.543.