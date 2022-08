“Ogni fine è un nuovo inizio”, dopo due anni di assenza il Teatro della Tosse riporta la magia tra i vicoli di Apricale (Foto)

Dopo due anni torna lo spettacolo del Teatro della Tosse a incantare il pubblico tra i vicoli di Apricale. Con “Un flauto magico” la compagnia genovese mette in scena lo spettacolo omaggio a Emanuele Luzzati (cittadino onorario del borgo) nel centenario della sua nascita. Un viaggio che ha accompagnato centinaia di spettatori dal 5 al 15 agosto (questa sera l’ultima replica) facendo assaporare nuovamente una tipica tradizione agostana a Ponente.

“Un flauto magico” è ispirato da una delle favole più amate e frequentate artisticamente da Emanuele Luzzati, un omaggio al suo teatro, alle sue scenografie, ai suoi personaggi, al suo immaginario e, soprattutto, alla ricchezza della sua arte.

Tamino e l’amata Pamina, Papageno, Papagena, la Regina della Notte, Sarastro e gli altri affascinanti personaggi del Flauto Magico di Mozart sono pronti ad accogliervi in situazioni sceniche che alterneranno comicità e fantastico, buio e luce, ragione e sentimento, maschile e femminile.

Lo spettacolo, con la regia di Emanuele Conte è costruito a partire dall’immaginario visivo di Emanuele Luzzati e dai suoi numerosi bozzetti ispirati all’opera Mozartiana e vedrà in scena attori, cantanti e musicisti. Un “collage” per celebrare Emanuele Luzzati e restituire i suoi tanti volti di artista, eclettico e multiforme come questa tecnica da lui tanto amata, semplice ma rivoluzionaria, artigiana ma modernissima.

Partendo dall’immaginario de “Il Flauto Magico”, lo spettacolo gioca sul conflitto tra i tanti personaggi amati da Luzzati, tra il mondo in bianco e nero e il mondo a colori, in un allegro scontro in cui il pubblico attraversando gli splendidi scorci del borgo di Apricale, potrà incontrare Madre e Padre Ubu, Pulcinella e sua moglie, la Gazza Ladra, La Morte e naturalmente Sarastro, Pamina, Tamino, Papageno, la Regina della Notte, il Serpente.