Sanremo: Collette Beulle senza acqua da ieri sera, "Un ferragosto da dimenticare, siamo preoccupati e vogliamo risposte"

"È un Ferragosto da dimenticare" ci raccontano senza mezzi termini gli abitanti di Collette Beulle di Sanremo rimasti senza acqua da ieri sera. Mentre in centro si festeggiava guardando lo spettacolo de ‘I fòghi da Madona’, nelle zona sulle alture matuziane ci si interrogava su quando sarebbe stato ripristinato il servizio idrico.

Una problematica che sta interessando residenti, turisti arrivati nelle seconde case e anche due attività ricettive. Insomma una brutta sorpresa per chi sperava di godersi qualche giorno in tranquillità. "Siamo di nuovo senza acqua da poco meno di 24 ore, circa dalle 20.30 di ieri. Ci rendiamo conto che sia ferragosto ma è stato davvero difficile farci rispondere dal 'reperibile' di Rivieracqua. - spiegano gli abitanti di strada Collette Beulle - In teoria, oggi, non si sa bene quando, una squadra dovrebbe uscire a cercare la perdita".

"In centro l'acqua ce l'hanno regolarmente e noi invece rimaniamo sempre senza. Possibile che si tratti solo di siccità? Abbiamo letto il richiamo della Provincia a non usare l'acqua in determinati orari, ora ci chiediamo perchè dobbiamo essere penalizzati noi che viviamo in questa zona?" - si chiedono.