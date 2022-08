Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 15 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 15 AGOSTO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Monte Grai – Monte Pietravecchia - Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 338 4536788 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

10.15. Festa dell’Assunta: tradizionale investitura dei Consoli del Mare a Gian Battista Borea d’Olmo e Vincenzo Russello (h 10.30) + Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Genova Angelo Bagnasco assieme al Mons. Antonio Suetta, Vescovo Diocesano (h 11). Santuario della Madonna della Costa

13.00-20.00. ‘Rumors Parade’: intera giornata di festa e spettacolo con intrattenimento a cura di strumentisti e djs intratterranno il pubblico da pranzo fino al calar del sole all’insegna della migliore musica house del passato e del presente. Boca Beach, Corso Marconi 99, info +39 324 804 7852 (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Music Time con i Double Fantasy, Claudio Giraudi (chitarra e voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. Per la rassegna ‘Unoenergy accende la tua estate’, serata dedicata alle più belle e travolgenti canzoni tratte dai più celebri musical a cura della compagnia ‘Musical I love you’. Pian di Nave (più info)



23.30. Ferragosto Night: tradizionale evento di Ferragosto, un party nel quale si balla in riva al mare fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne e allestimenti a tema, Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (Grotta del Caviglione ore 11.00 - 12.00 e 15.00 - 16.00)



9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia



21.00. ‘La musica che racconta’: concerto del Gruppo Musicale Re Beat nell’ambito della 32ª edizione ‘Musiche nei Castelli’. Belvedere Resentello

VALLECROSIA

19.00. Per i festeggiamenti patronali di San Rocco, serata gastronomica e danzante animata da ‘Mariella Group’ con pesca di beneficenza presso la parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto

BORDIGHERA



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Festa del Pallone. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Serata ‘Summer Lights Laser Show’: un viaggio musicale dagli anni ‘70 al 2000 con le più belle hit di tutti i tempi. Lungomare zona Pennoni, info +39 3281079511

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, Summer Music con ‘Lost in Blues Band’ e ‘Thunderbirds’. Piazza IV Novembre

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Monte Grai – Monte Pietravecchia - Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 4536788 (più info)

21.00. Ciak si Suona’: l'Associazione Orchestra Sinfonica Bordighera propone un concerto con il duo Parodi (flauto) e Martini (fisarmonica-pianoforte) Piazza Santissima Trinità a Taggia, ingresso libero

21.30. ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’: spettacolo di cabaret di e con l’attore comico Maurizio Lastrico. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

22.00. Concerto della band genovese Buio Pesto in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Messa sul mare

SAN LORENZO AL MARE



17.30-22.00. Esposizione personale di Valeria Allegri con ceramiche dipinte a mano con tecnica impressionista e quadri a collage di fiori pressati. Oratorio N.S. della Misericordia, Via Cipressa, fino al 16 agosto



19.00-20.00. Lezione di PilatesGym (tutti i lunedì di luglio e agosto), gratuiti su prenotazione 346 7944194 (Barbara)

DIANO MARINA



17.00-23.00. Mostra da titolo ‘Gramondo Istintuale’ dell’artista dianese Tiziano Gramondo (h 17/19-21/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ di Palazzo del Parco. sino al 28 agosto

21.00. Incontro letterario con Toni Capuozzo, giornalista televisivo e scrittore, con presentazione dei suoi libri ‘Lettere da un Paese chiuso’ e ‘Balcania’. Dialoga con l'autore il giornalista Andrea Pomati. Villa Scarsella, ingresso libero

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



CERVO

18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’ (ultimo giorno), il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese (i dettagli a questo link)

BADALUCCO



21.15. ‘The Beatles Live Again’: concerto a cura della band ‘The BeatBox’ + Dj set di Samuele Scarlino. Giardin du Prevostu, ingresso gratuito



BAJARDO



21.00. ‘Teatrando Live’: DJ set by DJ Loj nella Piazza Parrocchiale

COSTARAINERA



19.30. Cena conviviale in Piazza

DOLCEACQUA



20.00. ‘Ferragosto’ con i Dusäigöti: Serata Gastronomica e Danzante a tema. Piazza Mauro, entrata libera

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



SEBORGA



9.00-17.00. ‘Seborga nel Benessere’: giornata dedicata al benessere con istruttori che svolgeranno attività olistiche, pilates, yoga, sciamanesimo. Info e prenotazioni: terradiconfine.liguria@gmail.com



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique 2022: esibizione della pirotecnica canadese Hands Fireworks sul tema ‘Fragile’. Baia della città (più info)





