Calcio: l'Argentina chiude la campagna acquisti per la prossima stagione con Elia Ambesi e Roberto Fici

L’Argentina Arma chiude la sessione di calciomercato estiva con i tesseramenti di Elia Ambesi e Roberto Fici. Un doppio colpo in entrata di grande livello, per la Seconda Categoria, garantendo a mister Prunecchi una rosa importante e con molta esperienza pronta ad affrontare l'ormai imminente campionato.

Ambesi, classe '91, è un difensore che per molte stagioni ha militato tra i campionati di Promozione ed Eccellenza con le maglie del Ventimiglia, Taggia e Ospedaletti. Il grande carattere, determinazione e resistenza sono solo alcuni dei suoi aspetti qualitativi. Fici, classe '91, è un terzino dalla grande spinta con un'ottima propensione anche alla fase di non possesso palla. Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie della Sanremese, Imperia, Argentina e Ospedaletti navigando tra la serie D, Eccellenza e Promozione.

La società è pienamente soddisfatta di questa prima campagna acquisti, condotta dal direttore sportivo Denis Settime coadiuvato dal direttore dell'area tecnica Roberto Borgese, ed è pienamente convinta della determinazione che i giocatori sapranno mettere in campo per ottenere gli obiettivi societari prefissati per questa stagione.