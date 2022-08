Atletica, sorpresa al campo 'Lagorio': in pista c'è la campionessa del mondo Patterson con l'italiano Fassinotti

Sorpresa al campo d’atletica ‘Angelo Lagorio’ di Borgo Prino quando, nei giorni scorsi , è scesa in pista Eleanor Patterson, la campionessa del mondo del salto in alto. Felice stupore tra i giovanissimi atleti imperiesi che, prima degli allenamenti, hanno chiesto una foto ricordo con la australiana e il suo compagno Marco Fassinotti.

Nello scatto, le due atlete Anna e Paola Caporali sono state ritratte sulla pedana insieme ai campioni. Fassinotti, 33enne torinese, è attualmente tesserato con la Aeronautica Militare e, talvolta, fa capolino proprio al ‘Lagorio’ dove gli allenamenti sono favoriti dall’ottimo clima, tutto l’anno, come mostra un altro scatto dello scorso novembre. Tre volte campione italiano ed argento alle Universiadi di Taipei, ai recenti Assoluti di Rieti si è reso protagonista di un piccolo screzio con Gianmarco Tamberi del quale è rivale sportivo.

Fassinotti e la Patterson sono legati sentimentalmente. La australiana 26enne, ai recenti Mondiali di Eugene (in Oregon) si è laureata campionessa del mondo saltando 2.02 metri davanti all’ucraina Mahuchick e all’italiana Elena Vallortigara.

Presenze prestigiose per la Maurina Olio Carli che anche in pista continua a mettersi in luce. Sempre mercoledì, il cadetto Paolo Giacinto è giunto quarto nei 1000 metri collaterali dell’Herculis di Montecarlo, staccando inoltre il pass per i Criterium Cadetti di Caorle in 2’41”76.