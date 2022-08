Sanremo: Piña riporta nel centro storico la voglia di stare insieme tra musica e street food in una nuova agorà nel cuore della città vecchia (Foto)

Tra vicoli del centro storico di Sanremo si respira tutta la voglia di stare insieme, di condividere spazi ed esperienze dopo anni difficili.

L’edizione 2022 di Piña ha saputo riportare nel cuore di Sanremo ragazzi, famiglie, giovani e meno giovani, generazioni di sanremesi e non solo che si sono dati appuntamento nella nuova agorà matuziana tra musica, street food e arte.

Quattro giorni intensi in un anfiteatro San Costanzo che si sta dimostrando teatro a cielo aperto buono per ogni occasione, location che lascia a bocca aperta chiunque si trovi a passare di lì per la prima volta.

In scena circa 30 artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui alcuni dei migliori dj e selector della scena italiana e internazionale: la cubana Cami Laye Okun, il fondatore di Music From Memory Jamie Tiller, il digger venezuelano Trujillo, Mendel, la crew torinese Ciao! Discoteca Italiana che prende ispirazione dalla musica leggera italiana per i loro progetti musicali e di grafica. Insieme a loro tanti talenti made in italy come Eternal Love, dj Rou, Sara Mautone, Ma Nu!, James Falco e molti altri.

Dopo tre giorni nel centro storico, questa sera è in programma l’evento conclusivo al forte di Santa Tecla con l’inaugurazione dell’opera di arte contemporanea ‘Doccia’ di Jacopo Valentini e Alberonero.



Dopo tre anni di assenza la firma dei ragazzi di Adventures si è fatta sentire portando un’edizione di Piña senza precedenti e che apre a un futuro sempre più luminoso per una realtà preziosa del nostro territorio.