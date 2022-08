Riva Ligure: in Piazza Ughetto, serata di animazione ideata e condotta dallo show man Gianni Rossi

Balliamoci e cantiamoci l’estate! È questa la grande serata di animazione ideata e condotta dallo show man Gianni Rossi che si svolgerà a Riva Ligure in Piazza Ughetto alle ore 21.30. Come? Nella prima parte della serata un grande maxischermo trasmetterà le parole enormi delle canzoni che farà sì che tutta la piazza canterà insieme come ad un concerto sotto la voce guida di Gianni Rossi, a seguire si ballerà come non mai le più grandi hit di tutti i tempi e dell’estate 2022!