Pienone a Riva Ligure per il weekend di Ferragosto con i fuochi d'artificio, Giuffra "Un grazie a chi ci ha scelto ed a chi lavora e vive di turismo" (Fotogallery)

"Un weekend magico", con queste parole, il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra ha commentato l'inizio dello spettacolo pirotecnico. Per questo borgo turistico, si tratta dell'ultimo show con i fuochi d'artificio, il terzo in tutta l'estate.

Ad attendere l'appuntamento, nella location di piazza Ughetto, c'erano tantissime famiglie, residenti e turisti. Riva Ligure sta registrando numeri d'affluenza importanti. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale c'è soddisfazione per l'andamento dell'estate e per il calendario manifestazioni: "un evento per ogni sera di luglio e agosto", questo lo slogan e una formula che sta dando i suoi risultati.

Al termine dei fuochi d'artificio, il primo cittadino ci ha tenuto a sottolineare come questo tipo d'eventi siano: "...il modo migliore per rivolgere ai turisti e a chi vive Riva Ligure i nostri migliori auspici che estendiamo a commercianti, titolari dei pubblici esercizi, operatori balneari e turistici tutti, per aver reso accogliente, ospitale ed attrattiva la nostra città anche quest’anno, mettendo la propria voglia di guardare avanti di fronte alle incertezze che il momento storico porta con sé".

"Speriamo che sia quindi un buon weekend ferragostano per tutti coloro che di turismo vivono e per tutti coloro, ospiti italiani e stranieri, che rendono tutto questo possibile rinnovando il proprio legame con Riva Ligure: una terra che vi invito a vivere in questo come nei prossimi giorni con gioia, serenità e responsabilità" - ha concluso il sindaco Giuffra.