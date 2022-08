Bordighera: nel giardino di Irene Brin a Sasso, incontro con la finalista al Premio Strega Sandra Petrignani

L’Associazione Irene Brin, la Proloco di Sasso, con il sostegno del Comune di Bordighera prosegue gli incontri, ad ingresso gratuito, nel giardino di Irene Brin per un evento di assoluto prestigio voluto da Vincent Torre, nipote di Irene Brin, attuale proprietario del giardino e curato da Francesca Rotta Gentile. Sono aperte le prenotazioni presso la libreria ‘Amicolibro’ di Bordighera, scrivendo a amicolibro.libreria@tiscali.it

L’incontro gratuito, riconosciuto per la formazione docenti di ogni ordine e grado, è inserito sulla piattaforma SOFIA codice 73293 dall’ Istituto Ruffini di Imperia. Sarà offerto un piccolo buffet.

“Domenica 24 agosto alle ore 18.00 appuntamento dunque a Sasso di Bordighera nello splendido parco della villa dove visse Irene Brin – spiega Francesca Rotta Gentile -. Avremo la splendida occasione di ascoltare l’autrice piacentina che vive nella campagna umbra Sandra Petrignani finalista al Premio Strega nel 2018 con il ritratto di Natalia Ginzburg ‘La corsara‘, la quale ci parlerà dal suo punto di vista, seguendo la grande lezione di Virginia Woolf, delle grandi donne scrittrici ma anche dei grandi uomini con il libro ‘Leggere gli uomini‘ e ‘Le signore della scrittura’. Inoltre si dedicherà spazio anche ad ‘Addio Roma’ dove si parla proprio di Irene Brin.

Sandra Petrignani legge gli uomini, con passione e in ordine sparso. Rilegge i loro libri cercando di comprendere anche la loro natura. Sandra Petrignani a proposito delle ‘Signore della scrittura’: «Sono trascorsi molti anni dalla prima pubblicazione di questo fortunato libretto che è stato amato dalle donne oltre le aspettative. In questi anni sono accadute molte cose: le scrittrici intervistate sono tutte scomparse, alcune hanno visto crescere la loro fama, alcune sono state dimenticate. In ogni caso le parole raccolte in queste interviste hanno peso e significato, il passare del tempo non le ha smentite. Per quanto, infatti, possa oggi essere diventata di moda, la scrittura delle donne continua a non avere l’autorità e il prestigio che in molti casi merita e ha bisogno di essere conservata e ricordata. Per quel che mi riguarda più direttamente, sono contenta di leggere con immutato piacere frasi scritte tanti anni fa e mi auguro che le lettrici e i lettori ne provino altrettanto».

Torna nelle librerie, in una nuova edizione riveduta e aggiornata, un volume prezioso, di raro acume e di grande attualità che raccoglie le interviste vere e immaginarie alle signore della scrittura italiana: da Elsa Morante a Lalla Romano, da Paola Masino ad Anna Maria Ortese, Fausta Cialente e tante altre. Un’opera di grande valore che testimonia non solo il grande debito che abbiamo nei confronti delle scrittrici migliori del Novecento italiano, ma ne custodisce anche la peculiare esperienza di vita, di etica e di pensiero, mostrandocele in una prospettiva unica e irripetibile

La Petrignani collabora alle pagine culturali di diverse testate giornalistiche. Nel 1987 l’esordio nella narrativa con Navigazioni di Circe (Theoria) cui seguirono, dallo stesso editore, i racconti Poche storie e Vecchi. Il suo secondo libro, Il catalogo dei giocattoli, è stato ristampato nel 2013 nei tascabili Beat della Neri Pozza, casa editrice con cui ha pubblicato i libri di viaggio La scrittrice abita qui (2002) e Ultima India (2006); il romanzo di fantasmi Care presenze; l’affresco della società letterario-artistica degli anni ’50-’60 Addio a Roma (2012); il romanzo ispirato alla vita di Duras Marguerite (2014); il ritratto di Natalia Ginzburg La corsara (2017). È del 2009 l’autofiction Dolorose considerazioni del cuore (nottetempo). Con Laterza sono usciti E in mezzo il fiume. A piedi nei due centri di Roma (nel 2010), Lessico femminile (2019), Leggere gli uomini (2021).

L’incontro sarà arricchito dalla pregevole musica del chitarrista Giovanni Peirone e dalla voce della cantante Francesca Pilade.

Prossimi incontri, sempre prenotabili tramite la libreria:

- sabato 3 settembre con la giornalista di Repubblica Donatella Alfonso, consigliera di pari opportunità di Regione Liguria Laura Amoretti con il libro ‘ Destinazione Ravensbruck, l’ orrore e la bellezza nei lager delle donne’ intervistate dalla prof.ssa Armida Drago.

- domenica 4 settembre da Irene Soave giornalista del Corriere della Sera presenta ‘Camilla, la Cederna e le altre’ intervistata da Lucinda Buja .

- Le letture saranno curate dalla attrice Fulvia Roggero e intermezzi musicali da Francesca Pilade e Giovanni Peirone

Sarà offerto un piccolo buffet; informazioni e prenotazioni presso la Libreria Amicolibro di Bordighera, Via Vittorio Emanuele II, 30, TEL 018426124 o inviare una mail a amicolibro.libreria@tiscali.it o 349 5520242”.