Covid, aumentano i ricoverati in provincia di Imperia. I nuovi positivi in Liguria sono 670. Netto calo dei pazienti in isolamento domiciliare

Sono 670 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 125 in provincia di Imperia, 125 nel savonese, 198 a Genova e 132 a La Spezia. Non ci sono casi, invece, non riconducibili a persone che hanno la residenza in Liguria.

Sono stati 4.183 i tamponi processati, dei quali 749 molecolari e 3.434 antigenici rapidi.

Salgono di 3 unità ricoverati nella nostra provincia, sono 32, di cui uno in terapia intensiva. Su base regionale invece diminuiscono: oggi sono 357, 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva salgono a 8.

Non si registrano morti nella nostra regione. Cala ancora in Liguria numero dei pazienti in isolamento domiciliare, oggi sono 1.081, ovvero 643 in meno rispetto a ieri.