Sanremo: le residenti provvedono con la pulizia 'fai da te' in frazione Verezzo San Donato

Un gruppo di donne che vivono nella frazione di Verezzo San Donato a Sanremo si sono sostituite ad un servizio pubblico, provvedendo autonomamente alla pulizia della piazza di San Donato.

“Il servizio una tantum – dicono era stato richiesto in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti patronali che si svolgono nei primi 10 giorni di agosto e che consistono in celebrazioni religiose e svaghi popolari. Avevamo, per tempo, fatto la domanda agli uffici competenti seguendo l’iter burocratico che ci era stato indicato (leggasi PEC), per la richiesta della pulizia ma, malgrado i successivi solleciti telefonici e le assicurazioni in merito il 6 agosto, essendo la piazza ancora piena di erbacce, ci siamo viste costrette ad intervenire direttamente provvedendo ad estirparle e a spazzare il selciato da cartacce, foglie e detriti vari. Speriamo che la nostra iniziativa rimanga un fatto isolato, e che altri cittadini non debbano e non vogliano seguire il nostro ‘cattivo esempio’.”