Bilancio estivo per la Guardia Costiera di Sanremo con il Comandante Carmela D'Abronzo (Video)

Siamo nella settimana più importante dell’estate che con il Ferragosto porta nella nostra provincia decine di migliaia di turisti, tra bagnanti e diportisti. Il tutto aumentando decisamente anche il lavoro della Guardia Costiera che, come ogni estate (ma in verità tutto l’anno) garantisce sicurezza e controllo sulle coste.

Il Tenente di Vascello Carmela D'Abronzo, che tra tre settimane lascerà il comando della Capitaneria di Porto di Sanremo, ha tracciato con noi un bilancio della stagione che terminerà a settembre: “E’ un’estate impegnativa, con alcuni eventi inaspettati, ovviamente inevitabili. In queste settimane abbiamo organizzato i servizi per il weekend di Ferragosto, durante il quale saremo presenti con tutti i mezzi. Quest’anno è stata anche sistemata una motovedetta nel porto di Cala del Forte, per essere più vicini alla zona del confine, molto importante perché siamo in un’area di tutela marina come Capo Mortola”.

Il Tenente di Vascello Carmela D’Abronzo lascerà il comando a due anni dal suo arrivo nel 2020 da Livorno. E’ stato il primo comandante donna nella storia dell'ufficio circondariale marittimo matuziano e analizza in questo modo il suo comando matuziano: “E’ assolutamente ricchissimo. Sono già emozionata per la cerimonia di settembre. Abbiamo svolto molte attività nonostante il Covid e l’inaugurazione del comando a ‘Cala del Forte’ è stata sicuramente la ciliegina sulla torta del periodo da me trascorso qui”.

Di origine campana, Carmela D’Abronzo si è laureata presso l'Accademia Navale nel 2011. Inoltre, ha prestato servizio di un anno alla Capitaneria di Porto di Imperia, per poi andare nei successivi 5 anni all'ufficio marittimo di Oristano e infine approdare alla capitaneria livornese dove, dal 2018, ha ricoperto l'incarico di caposezione 'demanio, ambiente, polizia marittima'. Il comandante D'Abronzo aveva sostituito il tenente di vascello Giorgio Coppola.

La cerimonia del passaggio di consegne con il nuovo comandante della Capitaneria sanremese è fissato per il 1° settembre. Nella città dei fiori arriverà il Tenente Di Vascello Isabella De Luca mentre Carmela D'Abronzo andrà a Torre del Greco.