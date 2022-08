Pallapugno femminile, Amici del Castello e San Leonardo monopolizzano le finali: in palio Scudetto e Coppa Italia

Testa a testa tra Amici del Castello e San Leonardo: in palio Scudetto e Coppa Italia di pallapugno femminile. Un duello appassionante tra le due squadre nostrane e cominciato lo scorso 9 giugno con il 9-8 per le castellotte all’esordio stagionale. L’epilogo arriverà a cavallo tra agosto e settembre.

In campionato, il primo round della finale tra le due compagini – che senza grossi patemi hanno sbaragliato la concorrenza di Canalese e Gymnasium Albese tra stagione regolare e semifinali – avverrà mercoledì 24 agosto, ore 20:30, presso il ‘Quaglia’ di Diano Castello. Gara-2 invece al ‘De Amicis’ di Imperia, zona Clavi, prevista per domenica 4 settembre alle ore 19.

In mezzo ci sarà la finale di Coppa Italia, fissata per domenica 28 agosto, alle ore 11, allo sferisterio di Bormida. Al giro di boa in campionato, le due squadre erano già in testa al raggruppamento e hanno così staccato il pass per l’ultimo atto alla conquista del trofeo.

Nelle finali si azzerano i pronostici anche se le castellotte capitanate da Rebecca Klippl, già campionesse d’Italia nelle ultime due edizioni, appaiono favorite dopo aver vinto il doppio confronto in campionato: 9-8, come già detto, alla prima, e poi il roboante 1-9 ad Imperia nel match di ritorno.