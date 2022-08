In tanti, tra residenti e turisti, hanno invaso Vallecrosia per la ‘Notte blu’, una serata all’insegna del divertimento, con attrazioni per tutte le età, dai grandi ai più piccoli.

L’evento si è svolto sul Lungomare Marconi, tra shopping e mercatino artigianale. ma anche musica e intrattenimento. Alle 23 tutti con il naso all'insù per il suggestivo spettacolo piro-musicale, con l'omaggio a Vangelis.

(Foto di Eugenio Conte)