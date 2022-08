Ferragosto, operazione 'Stazioni sicure' della Polizia negli scali ferroviari liguri

Nella giornata di ieri, si è svolta l'operazione "Stazioni sicure", disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, per l’intensificazione dei controlli nei principali scali ferroviari della regione anche in vista delle partenze di Ferragosto. In particolare, nell’impianto ferroviario di Piazza Principe, sono state impiegate anche le unità cinofile antidroga e anti esplosivo.