Covid: 849 positivi e 3 morti in Liguria. Calano i casi in provincia di Imperia, sono 137

Sono 849 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, dei quali 137 in provincia di Imperia, 157 nel savonese, 302 a Genova e 159 a La Spezia. Due i casi invece, non riconducibili a persone che hanno la residenza in Liguria.

Sono stati 6.550 i tamponi processati, dei quali 960 molecolari e 5.550 antigenici rapidi.

Invariati i ricoverati nella nostra provincia: 29. Un paziente si trova in terapia intensiva. Su base regionale invece diminuiscono gli ospedalizzati: oggi sono 361, 5 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva rimangono 7 .

Oggi sono 3 i morti in regione, una donna di 93 anni al San Martino di Genova, un uomo di 86 anni all’ospedale di Albenga e una donna di 98 anni all’ospedale di Sarzana.

Cala in Liguria numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 12.357, ovvero 404 meno di ieri.

