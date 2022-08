Imperia, l'U.S. Caramagna ripulisce il terreno di Piani. L’assessore regionale Marco Scajola: "Investiti 2 milioni di euro per la bonifica degli edifici"

L’associazione ciclistica U.S. Caramagna del presidente Giovanni Lazzarini ha concluso la pulizia e lo sfalcio dell’erba nel terreno, che ha in comodato, nella zona dei Piani, di proprietà di ARTE Imperia.

L’assessore regionale all’Edilizia Sociale Marco Scajola esprime la sua soddisfazione:”Voglio ringraziare l’associazione U. S. Caramagna per l’intervento di pulizia e stralcio dell’erba nel terreno ai Piani. Nei giorni scorsi alcuni cittadini mi avevano sensibilizzato sullo stato dell’area. Ho contattato Arte Imperia, proprietaria del terreno, che si è prontamente attivata con l’associazione. Come Regione Liguria abbiamo investito 2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e la bonifica degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica in questa zona e riteniamo sia importante mantenere anche un decoro nelle aree circostanti. Un grazie ad Arte Imperia che è sempre sollecita nell’intervenire.”

Conclude l’Amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini: “Un piccolo intervento, ma significativo. L’ascolto delle necessità e delle segnalazioni dell’utenza rappresentano elementi cardine dell’operato di Arte Imperia”.