Sanremo: spazi per ricarica auto elettriche occupati per tutto il giorno, la segnalazione di un lettore

Una delle installazioni più recenti ha riguardato Corso Imperatrice, con due posteggi riservati a chi ricarica la propria vettura. Fin qui tutto bene. Lo scarso senso civico di alcuni, però, li porta ad utilizzare gli stalli di sosta per tutta la giornata: è chiaro che, in una città con una conosciuta penuria di parcheggi, due zone di sosta fronte mare (e spiagge) possano apparire come un sogno ad alcuni utenti.

Del resto, la zona, una delle poche in centro città con strisce bianche, prevede la sosta previa esposizione del disco orario per un massimo di 4 ore: nessun vigile, negli ultimi due anni, ne ha mai verificato il rispetto figuriamoci se verrà mai controllato il corretto utilizzo degli stalli elettrici. Così come non vengono sanzionate altre situazioni, dall'uso inappropriato (soprattutto da parte dei francesi) delle zone di carico e scarico alla mancata rimozione degli escrementi canini dai marciapiedi, dal contrasto al commercio abusivo (Via Matteotti sembra ormai un mercato a cielo aperto) fino al rispetto dei giorni di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti..