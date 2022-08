Sagra dell'acciuga annullata ma il paese accoglie due 'furesti', i ringraziamenti di due lettori alla Pro loco di Bestagno

volevamo ringraziare con grande affetto la proloco di Bestagno per la splendida serata di ieri... ci siamo presentati per la 'sagra dell'acciuga in ballo' non sapendo che era stata annullata e ci hanno accolti ugualmente con calore alla loro tavola. Abbiamo trascorso con loro ore piacevolissime cenando e ascoltando i loro racconti su illustri personaggi della zona e scoprendo, oltre al gioco della baletta, una bellissima realtà a noi assolutamente sconosciuta. Porti loro per favore il nostro saluto, sono stati davvero di una cordialità e gentilezza eccezionali.