Calcio, all'imperiese Davide Massa il fischio d'inizio della stagione: stasera arbitrerà Parma-Bari

Davide Massa darà il fischio d’inizio alla stagione 2022-23 del grande calcio italiano: l'arbitro imperiese è stato designato per Parma – Bari, in programma questa sera (ore 20:45) allo stadio ‘Ennio Tardini’ e big-match della prima giornata di Serie B.

Il Parma, infatti, si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite nella corsa alla promozione in A, annoverando tra le proprie fila un campionissimo come Gigi Buffon, oltre a nomi eccellenti quali Vazquez, Mihaila e Inglese.

Il Bari è tornato tra i cadetti, dopo il fallimento del 2018. La società è di proprietà della famiglia De Laurentiis, già a capo del Napoli. Quella pugliese è una delle piazze più calde del panorama italiano.

Per Davide Massa, originario di Caravonica ed entrato nella categoria Elite Internazionale l'anno scorso, si tratta della seconda direzione in questa stagione dopo aver arbitrato Monaco-PSV Eindhoven , terminata 1-1, andata dei preliminari di Champions League risalente al 2 agosto.