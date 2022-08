Sanremo: domani mattina 'Italexit' raccoglierà le firme in via Escoffier per le elezioni di settembre

Italexit per l'Italia di Imperia sarà domani in via Escoffier a Sanremo, dalle 9 alle 11.30, con un banchetto di raccolta firme per poter partecipare alle elezioni del 25 settembre.

Saranno presenti: l'avvocato Marco Mori in qualità di certificatore e Fabio Montorro coordinatore Regionale Italexit, che sarà a disposizione della gente per qualsiasi informazione in merito al programma di Italexit per l'Italia con Paragone.

"Avremmo voluto estendere la raccolta firme appoggiandoci al comune di Sanremo così come abbiamo fatto a Imperia, Vallecrosia, Camporosso e Isolabona ma il Sindaco Biancheri pur non essendo obbligato ci ha negato questo atto democratico. Ne approfittiamo per ringraziare in anticipo tutti i comuni che ci hanno offerto il servizio. Italexit al tuo fianco per scelta".