Elezioni politiche: da Ventimiglia Guidi punta ad un coordinamento Calenda-Renzi di Azione per le Amministrative

“Fortunatamente l'innaturale alleanza tra Azione e Dem è durata il tempo di un mattino, quanto basta per rendersi conto che una stanca riedizione de ‘L'Ulivo’ sarebbe servita solo a tenere a galla un partito decotto come il PD”.

Interviene in questo modo Duccio Guidi del direttivo regionale di ‘Azione’, che prosegue: “Ora è auspicabile che l'accordo tra Calenda e Renzi da elettorale si faccia strutturale, conduca alla nascita di un vero, compiuto ‘Terzo Polo’. Non un nuovo centro sia chiaro, definizione più volte rifiutata dallo stesso Calenda che vi scorge, e a ragione, fin troppo della vecchia palude democristiana, ma una forza dinamica e innovativa a cominciare dalla scomposizione di un bipolarismo nel quale gli italiani hanno già chiaramente mostrato di non riconoscersi più sin dal 2013, quando non vi fu un vero vincitore, e ancor più con il terremoto elettorale del 2018. Si tratta semmai di passare dall'anti-politica alla buona politica e con questo accordo le premesse sembrano esserci tutte”.

“Il corollario naturale, ovvio direi – termina Guidi - è che questo percorso prosegua anche a livello locale a cominciare dalle prossime elezioni comunali di Ventimiglia”.