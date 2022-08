Sanremo: serata di successo per Matteo Mancuso e gli Area Open Project, domani Take Zero protagonisti per Unojazz&blues

Grande successo ieri sera a Sanremo per il live con il giovane chitarrista Matteo Mancuso e gli Area Open Project. Un doppio evento sul palco di Pian di Nave per la rassegna musicale “Unojazz&blues” organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo. (Nella gallery le foto della serata ndr)

Il prossimo appuntamento con la musica è in programma domani sera, sabato 13 agosto, con i “Take Zero”: un progetto fortemente voluto da Danilo Rea (uno dei più grandi pianisti jazz a livello internazionale ) che assieme a Massimo Moriconi (contrabbasso) e Alfredo Golino (batteria) ha dato vita ad un iconico trio che "...omaggerà non solo la grande Mina ma ci accompagnerà in un viaggio appassionato ed emozionante nella musica italiana d’autore" - spiegano gli organizzatori.

"Jazzisti nell’anima Rea, Moriconi e Golino sono capaci di improvvisare sull’onda dell’emozione su ogni genere musicale, unendo perizia tecnica e armonia che si fondono in ritmi e motivi che ripercorrono la storia della grande musica italiana. La loro intesa e amicizia nasce proprio grazie alla collaborazione con Mina con la quale hanno inciso numerosi album. Considerati tra i più talentuosi e camaleontici musicisti italiani hanno alle spalle anni di esperienze e importanti carriere da solisti. - aggiungono - Ricercatissimo in ambito pop e jazz, Danilo Rea ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di sei anni. Diplomato al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, non ha mai abbandonato la sua passione. Ha collaborato con Claudio Baglioni (che lo considera il suo pianista di riferimento) Adriano Celentano, Renato Zero e Gino Paoli, oltre che con personaggi di spicco del panorama musicale jazz internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Bob Berg, Michael Brecker, Tony Oxley, Dave Liebman, Kenny Wheeler, John Scofield, Joe Lovano, Toots Thielemans. Acclamato come uno dei più grandi pianisti jazz e mago dell'improvvisazione ama fare incursioni nella musica rock e pop proponendo personalissime rielaborazioni".

"Si avvicina giovanissimo al mondo della musica anche il bassista Massimo Moriconi. Inizia a suonare il basso a 13 anni, e dopo aver proseguito gli studi classici presso il conservatorio "L.Refice" di Frosinone inizia un'intensa attività di sideman in numerose formazioni italiane e internazionali. Per anni bassista dell'Orchestra dei ritmi leggeri della Rai ha accompagnato autentici miti come Jerry Lee Lewis, Mireille Mathieu, Liza Minelli e altri tanti. Attivo anche nel cinema ha partecipato all’incisione di colonne sonore con compositori e direttori di fama mondiale come Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Riz Ortolani e Nicola Piovani. - proseguono - Napoletano di nascita e come ama dire lui “di estrazione musicale” Alfredo Golino come i suoi colleghi inizia a suonare da bambino. Dopo una lunga esperienza nell'orchestra della Rai, inizia lunghi tour internazionali che lo consacrano definitivamente come musicista di fama internazionale. Golino non è nuovo ai palchi sanremesi: assieme agli Oro, gruppo di cui faceva parte, ha partecipato e vinto “Sanremo Giovani” nel 1995 con “Vivo per..” conquistando di diritto la partecipazione al Festival del 1996 nella sezione nuove proposte".

"L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21 (ingresso a pagamento). Per informazioni e prenotazioni www.unojazzandblues.it. Aprirà la serata: Evolution Band" - concludono gli organizzatori.